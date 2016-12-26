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Московский листок

Путин выиграет президентские выборы с 70 процентами

Опубликовано 26.12.2016 в разделе комментариев 6

кризис путин революция выборы госаппарат
Путин выиграет президентские выборы с 70 процентами

В администрации президента России определились с процентным соотношением явки избирателей на предстоящих выборах президента в 2018 году. Речь идёт о кремлёвском претенденте, за которого должны проголосовать не менее 70% избирателей.

Об этом говорили чиновники на состоявшемся семинаре, который носил обучающий характер и был организован с 21 по 24 декабря в здание Корпоративного университета Сбербанка.

От кремля на семинаре присутствовал Сергей Кириенко, занимающий пост заместителя главы администрации президента и курирующий внутреннюю политику. Именно Кириенко, как отметили журналисты, озвучил желаемые результаты президентских выборов. Была названа и нижняя граница нормы доли голосов за кремлёвского кандидата – 50%.

- Понятно, что команда президента готовится к выборам заранее, строит планы, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но почему выборами отдельно взятого кандидата занимается государственнная структура и лица, занимающие государственные должности? У нас вообще администрация президента или личная дворня Путина? Если они занимаются выборами конкретного человека, то пусть выходят в отставку и работают как частные лица или партийные функционеры. И что это за "кандидат кремля"? Кремль у нас стал отдельной партией? Мы, конечно, понимаем, зачем Сергея Владиленовича пригласили на работу в кремлевскую администрацию. Но зачем же так откровенно? Хотя у нас, конечно, давно не демократия, а какой-то принципат. Еще не монархия, но уже и не республика. И 70 процентов - это кому задание? Центризбиркому от администрации президента?



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Всего комментариев к статье: 6
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Не-не,
что вы, написал 26.12.2016 13:21
отступать некуда, впереди - 100-летие Величайшей Революции Людей.
Я убивать пойду, присоединяйтесь. Поначалу никаких толп. В индивидуальном порядке, но одновоременно. Или вам, уйепкам cpaным, круглого стола хочется? Ну-ну.
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(без названия)
самый русский написал 26.12.2016 13:18
пуйло ликвидирует возможных свидетелей против него в Гааге
кадыровцы привели приговор в исполнение
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О вЫборах
1718бан01 написал 26.12.2016 13:13
А козлу Баранову ничего не светит - ныне марксизм-ленинизм отделен от государства и школы. Как и остаточным марксистам-ленинцам...
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(без названия)
Я-Русский написал 26.12.2016 12:49
25 декабря 2016 года, в праздник еврейской Хануки, был совершен тщательно спланированный и профессионально проведенный акт диверсии на борту лайнера ТУ-154 Б-2 с позывным 85572 Министерства Обороны РФ.
Это месть за поражение в Алеппо и за то, что западные инструкторы во множестве попали там в плен.
Западным партнерам необходима была моральная компенсация за поражение и позор своих хваленых спецслужб.
Первым актом мести было убийство чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турции Карлова Андрея Геннадьевича, организованного турецкими спецслужбами с использованием дипломатического прикрытия, для того, чтобы нельзя было найти истинных заказчиков этого преступления.
Вторым актом мести является организация гибели лайнера ТУ-154 Б-2 с 92 пассажирами и членами экипажа на борту.
Какими будут выводы официальной государственной комиссии, занимающейся расследованием этого тщательно спланированного преступления не имеет значения, потому что акт мести уже совершен и больно ударил по международному престижу РФ, сделав пилюлю победы в Алеппо, нестерпимо горькой.
Как будут дальше развиваться события в Сирии и вокруг нее покажет время, но уже сейчас ясно: победы в общепринятом понимании смысла этого слова там не будет.
Можно, конечно, сколько угодно идти на компромисс с друзьями-партнерами, сбившими бомбардировщик Су-24, организовавшими убийство наших медсестер в Алеппо, посла в Турции, а теперь и убийство 92 лучших представителей российского общества, но воевать западные партнеры против нас не перестанут.
Ансамбль им. Александрова был создан специально для поднятия боевого духа отечественной армии. Светлая им память! Потому гибель большой группы ансамбля есть не только горькая трагедия семьи каждого, ведь среди них были и молодые, и взрослые, и деды, но и тяжелая боевая потеря всего нашего народа и государства. Не стоит забывать, что артисты летели на войну, в Сирию, поднимать дух нашим солдатам и офицерам. Искренние соболезнования родственникам погибших.
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Последнее предупреждение Киеву!
Мститель написал 26.12.2016 12:45
Член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев на пленарном заседании Госдумы предложил признать независимость народных республик Донбасса, если Киев не выполнит своих обязательств в рамках Минских соглашений.
В связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в ДНР и ЛНР, принимая во внимание ситуацию продолжающейся политики геноцида и террора в отношении жителей Донбасса, считаю крайне важным, во-первых, создать депутатскую рабочую группу для более тщательного анализа ситуации в Донбассе, - заявил он.
По мнению народного избранника, в случае неисполнения минских соглашений властями Украины в течение полугода (необходимо) принять заявление в связи с катастрофической ситуацией в ДНР и ЛНР и подготовить предложения президенту о признании итогов всенародных референдумов, в ходе которых большинство жителей этих республик высказалось за суверенитет.
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(без названия)
стоик659 написал 26.12.2016 12:38
До 2018 года все Галерные уже будут на ПМЖ в Израиле?
Или им, как и главе гестапо ГДР сионисту Маркусу Вольфу, откажут как отработанному материалу?
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