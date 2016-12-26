Путин выиграет президентские выборы с 70 процентами

В администрации президента России определились с процентным соотношением явки избирателей на предстоящих выборах президента в 2018 году. Речь идёт о кремлёвском претенденте, за которого должны проголосовать не менее 70% избирателей.

Об этом говорили чиновники на состоявшемся семинаре, который носил обучающий характер и был организован с 21 по 24 декабря в здание Корпоративного университета Сбербанка.

От кремля на семинаре присутствовал Сергей Кириенко, занимающий пост заместителя главы администрации президента и курирующий внутреннюю политику. Именно Кириенко, как отметили журналисты, озвучил желаемые результаты президентских выборов. Была названа и нижняя граница нормы доли голосов за кремлёвского кандидата – 50%.

- Понятно, что команда президента готовится к выборам заранее, строит планы, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но почему выборами отдельно взятого кандидата занимается государственнная структура и лица, занимающие государственные должности? У нас вообще администрация президента или личная дворня Путина? Если они занимаются выборами конкретного человека, то пусть выходят в отставку и работают как частные лица или партийные функционеры. И что это за "кандидат кремля"? Кремль у нас стал отдельной партией? Мы, конечно, понимаем, зачем Сергея Владиленовича пригласили на работу в кремлевскую администрацию. Но зачем же так откровенно? Хотя у нас, конечно, давно не демократия, а какой-то принципат. Еще не монархия, но уже и не республика. И 70 процентов - это кому задание? Центризбиркому от администрации президента?