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Московский листок

В Совфеде предложили сделать платной любительскую рыбалку

Опубликовано 26.12.2016 в разделе комментариев 0

В Совфеде предложили сделать платной любительскую рыбалку

Совет Федерации намерен поднять вопрос о введении в России платы за любительское рыболовство, заявил зампред комитета верхней палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев. По словам сенатора, сумма сборов может варьироваться от 300 до 500 руб. в год. При этом он не уточнил, каким образом была рассчитана данная денежная сумма, и кто будет заниматься выдачей разрешений.

«Я считаю, что любительское рыболовство должно осуществляться платно, по билетам или маркам. Должен быть определен взнос и категории людей, которые освобождаются от этой платы -дети и пенсионеры, например. Вопрос в другом. На что идут эти деньги? Государство на сегодняшний день не обеспечивает воспроизводство рыбных ресурсов в полной мере. На эти деньги, которые население сдавало бы за любительское рыболовство, можно было бы организовать охрану, зарыбление - закупать малька и запускать его», - цитирует чиновника агентство «Москва».

Напомним, попытки сделать любительское рыболовство платным предпринималась российскими чиновниками неоднократно. Так в конце 2010 года Федеральное агентстве по рыболовству «продавило» принятие поправок в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", согласно которым на части водоемов России рыбалка становится платной. Глава Росрыболовства Андрей Крайний тогда заверял, что платными могут стать только 0,1% от общего количества участков, где можно ловить рыбу, остальные останутся бесплатными и будут доступны всем. Однако, после того как ведомство разыграло на конкурсах между предпринимателями почти 6,5 тысяч участков рек, озер и водохранилищ для организации спортивно-любительской рыбалки, по стране прокатилась волна протестов.

После этого премьер-министр России Владимир Путин ввел мораторий на конкурсы по распределению участков для организации платной рыбной ловли, а также распорядился подготовить и внести в Госдуму поправки к закону о рыболовстве, чтобы свести к минимуму процент участков, используемых под "коммерческую рыбалку".

 



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