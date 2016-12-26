Верховный суд отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"

Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу «приморских партизан», сообщает «РИА Новости». В суд с протестом на оправдательный приговор в отношении пятерых фигурантов дела, благодаря которому двое из них оказались на свободе, обратилась прокуратура. Гособвинение настаивало на отмене приговора и направлении дела на новое рассмотрение.

По мнению гособвинения, в ходе процесса в Приморском краевом суде председательствующий судья исключил из доказательств протоколы явок с повинной обвиняемых, протоколы осмотра места происшествия, допросов обвиняемых и очных ставок с ними, что могло повлиять на решение коллегии присяжных.

Также, по данным прокуратуры, некоторые присяжные скрыли с­ведения о судимостях ­своих родственников и­ информацию о привлечении потерпевшими по уголовным делам. Эти факты, на взгляд гособвинения, также могли отразиться на объективности решения коллегии.

В свою защита обвиняемых отметила, что доказательства, о которых говорила прокуратура, исключили и в ходе первого процесса, который завершился обвинительным приговором, но впоследствии отмененным. При первом разбирательстве гособвинение устроило, что эти доказательства не изучались, удивились защитники.

Напомним, 20 июля присяжные в Приморском краевом суде вынесли оправдательный вердикт на повтором рассмотрении дела так называемых приморских партизан, признав подсудимых невиновными в нападении на четырех жителей Кировского района Приморья и их убийстве.

Присяжные сочли недоказанным событие преступления. Судья сообщила, что в связи с оправдательным вердиктом Алексей Никитин и Вадим Ковтун подлежат освобождению.

История "приморских партизан" началась в феврале 2010 года, когда. В результате один из стражей порядка погиб. Нападавшие выложили в интернет видеообращение, в котором объясняли свои действия борьбой с "милицейским беспределом". Из-за этого в обществе возникли споры о том, кем являются "партизаны" - бандитами или борцами за справедливость. Группировка была ликвидирована 11 июня 2010 года в Уссурийске, двое ее участников погибли во время задержания.