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Московский листок

Самые бедные дорогие россияне недополучили девять тысяч тонн еды

Опубликовано 26.12.2016 в разделе комментариев 2

санкции еда сырьеваяимперия
Самые бедные дорогие россияне недополучили девять тысяч тонн еды

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) под занавес уходящего года отчиталась о своих успехах в задержании и уничтожении заграничной пищевой продукции во исполнение соответствующего указа президента Владимира Путина за все время его действия начиная с 6 августа 2015 года.

"На 26 декабря 2016 года задержано 8692 тонны контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 8546 тонн. Задержано 389 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 326 тонн", - сообщается на сайте надзорного ведомства.

Речь идет о продукции, ввезенной из государств, попавших под российское продовольственное эмбарго в ответ на санкции, объявленные странами Запада после присоединения Крыма к России весной 2014 года.

В августе 2015 года Путин продлил действие своего указа на год. Кроме того, список стран, в отношении которых в РФ ввели контрсанкции, был расширен. В конце июня текущего года Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2017 года. В середине августа правительство продлило до 31 декабря 2017 года и срок уничтожения санкционных продуктов.

22 ноября 2016 года президент в ходе своего выступления на Форуме действий признал, что понимает отечественных предпринимателей, которым введенные в отношении России санкции пошли на пользу, и пообещал сохранять продуктовое эмбарго "как можно дольше".

Ранее аналитики не раз отмечали, что власти РФ не просчитали экономических последствий от западных санкций. Санкционная война проходила под лозунгом поддержки местного производителя и импортозамещения, но эффект оказался ниже ожидаемого, а основную поддержку отечественные аграрии получили не от эмбарго, а от девальвации рубля, констатировали эксперты. При этом, по данным западных экономистов, продовольственные контрсанкции РФ не нанесли серьезного ущерба европейским странам.

От редакции: Вообще, вникнуть во внешнеполитический пиар силовигархии нам становится всё сложнее. Вот вроде бы явно либеральный жест - приватизация 19,5% Роснефти, с этим и поспорить невозможно. И как бы сытно не пережёвывали эту новость купленные эксперты на ТВ - мол, большущая сделка, эк наш-то бюджет растолстеет! - нет никаких контраргументов, это есть в чистом виде экономическое отступление, то есть положительный эффект от санкций. Когда противник сдаётся (а это именно сдача - доступ в недра России получили Катар и Швейцария) - тому, кто победил принято как-то выражать свою радость или милость... Но ни ЕС, ни кто-либо, кроме самой же силовиагрхии, уже запросто торгующей не добытой ими нефтью, а правом доступа к ней - никакой радости не выразил.

И тут, значит, наша доблестная правящая буржуазия - хлобысть! Мы, мол, нефть-то ва, гадам, продаём - хоть сами её тут добывайте, но вот продукты ваши ыностранныя, которые мы сочли "неправедными" - уничтожаем тысячами тонн! Нефтевышек у нас маловато - зато бульдозеров и идиотов в Россельхознадзоре завались! Вот мы какая сверхдержава - своих голодом уморим, а ваших продуктов не съедим! И это в то время, как средний гражданин РФ всё снижает и снижает свой рацион - уже и мясо-то есть изредка. не говоря о "неправедных" овощах. И ладно бы такую мощь доемонстрировала бы Россия в период роста своей "пищёвки" - так ведь нет же! Никаких нет иных идей, как поступить с "санкционкой" - ни детдомам отдать, ни домам престарелых, ни гастарбайтерам... Зато вот в "Детском мире" по всей РФ проводится акция - купи упаковку соков, они достанутся детдомам. Так почему это мы должны, а не Путин и его кодла покупать детдомам соки? Не то ли это, что в непереработанном виде - тоннами давят путинские бульдозеры? Где логика, где здравый смысл, где совесть? Нет ищите их там - правящий класс не с нами "беседует" с помощью таких мессяджей - а с "конкурентами", с мировой буржуазией!.. Паны дерутся. А холопам - голодать предписано.

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 2
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Тов.Дмитрий..
Szanya написал 26.12.2016 19:19
Да, Тов.Дмитрий, вот нормальная у них логика, пару извилин в мозгах у власти придержащих все-таки имеет место. Просто хотят сказать, что мы самодостаточен, все в порядке, можем и продоольствие уничтожать, а если кто-то там голодает, это так, недоразумение, наверное, тех кто голодаем. Главное выражать мысли крепкими фразами, уверенно перед телекамерой держаться, а остальное на местах соответсвующие органы уже доработают. .
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Д.Ч.
не волнуйтесь написал 26.12.2016 18:55
Товарищ Черный,успокойтесь.никаие швецарии,катары,а также италии Роснефть не покупали.Все гораздо проще,Роснефть купил Центробанк,напечатав порядка 700 миллиардов рублей.А уж как наши деньги провернули через иностранные банки и кому достались в итоге 19,5% акций Роснефти,тайна покрытая мраком.Так что не переживайте за иностранных буржуинов,лучше порадуйтесь за отечественных.
И что то мне напомнила данная статья,где то я уже очень похожее сегодня видел,те же девять тысяч тонн,только цифрами 9000?Не может быть!Неужели!В блоге Навального!Какой ужас,повторять за агентом ЦРУ(или проектом кремля?).Вам не стыдно?Ну хотя бы сослались на первоисточник.
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