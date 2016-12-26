Один из генералов-предателей КГБ найден мёртвым в своём "лексусе" неподалёку от Старой площади

В Москве найден мертвым 61-летний Олег Еровинкин, глава одного из управлений "Роснефти". В 2008-2012 годах погибший был начальником секретариата заместителя главы правительства РФ, когда этот пост занимал Сечин. По неподтвержденным данным, Еровинкин умер от сердечного приступа.

Об обнаружении тела Еровинкина в автомобиле в центре Москвы сообщил Life. Как утверждалось, расследованием обстоятельств кончины высокопоставленного сотрудника "Роснефти" занимается ФСБ - Еровинкин служил в КГБ с 1976 года, а в начале 1990-х годов перешел в администрацию Бориса Ельцина в чине генерала. Занимал пост начальника отдела по работе с секретными документами и защиты гостайны. С 2008 года руководил секретариатом Сечина, а потом ушел вслед за шефом в "Роснефть".

"Это не гибель, это естественная смерть", - подтвердил РБК представитель нефтяной компании. "Олег Еровинкин ехал в машине, по предварительным данным, он скончался от сердечного приступа", - пояснил источник.

В сообщении ГУ МВД по Москве по поводу обнаружения трупа в автомобиле в Китайгородском проезде также говорится, что предполагаемая причина смерти - острая сердечная недостаточность.

Life выяснил, что тело Еровинкина находилось на заднем сиденье его служебного Lexus460. "Водитель Еровинкина вызвал врачей, но медикам оставалось лишь констатировать его смерть".

От редакции: Вчитываешься в биографию этих людей, силовигархов - и удивляешься... Зачем они жили и что они нажили? Здоровье, друзей, уважение, душевную гармонию? Неужели другие не видят этого вопиющего перелома - когда из КГБ сразу в администрацию Ельцина прыгали генералы?! Из защитников социалистической собственности - в новые частные собственники. Точнее даже - туда, где делят, в самый эпицентр реставрации капитализма... Да, нет у меня уважения к мертвецам такого рода, и никогда не будет. Тут я, в отношении классового врага, суровее Христа - и хоронить их не следует, даже мёртвым не следует. Пусть мозолят глаза живым. Потому что это они, такие вот, сменившие одни "три буквы" (КГБ) на другие (ЕБН) - именно они и разворовывают поныне социалистический задел, нашу, всенародную собственность, нашу инфраструктурную лестницу в коммунизм.

Это они запросто, считая уже своей собственностью, продали пакет акций Роснефти иностранцам. Как верные до сих пор соратники Ельцина, заявлявшего уже в полусознательном состоянии, что никто теперь, после шока реформ не захочет "взять и поделить"... Так это они поделили - социалистическую собственность на частную, на части! Но вновь и вновь их или их потомков будут спрашивать - ЗАЧЕМ? Какую историческую цель преследовали? Какие состояния нажили? (впрочем, тут-то ответ имеется) Но всё же что помимо наживы двигало этими геростратами, которые уникально спаянную воедино советскую экономику долгие десятилетия пилили без наркоза и теперь уже открыто "выходят на айпио", то есть вывозят шматы социализма за рубеж. Переселяются в Лондон и далее... Зачем?! Неужели думали - что и дальше будет только так же? Что обворованный народ всё им простит и спокойно займётся каннибализмом, когда кончится нефть? И вот результат бесславной деятельности - некого позвать на помощь. Труп в "Лексусе"... Ну и кого эта раскошь, в которую силовигархи перекачали советское равенство - спасла?!.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

Новость по теме:

Самые бедные дорогие россияне недополучили девять тысяч тонн еды