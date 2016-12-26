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Московский листок

Возобновляемая энергия уже стала дешевле нефти и газа

Опубликовано 26.12.2016 в разделе комментариев 2

Возобновляемая энергия уже стала дешевле нефти и газа

В 2016 году возобновляемая энергия стала дешевле или сравнялась по цене с ископаемыми энергоносителями более чем в 30 странах, среди которых Бразилия, Мексика, Чили, Австралия, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет Всемирного экономического форума

«Возобновляемая энергия достигла переломного момента. Она не только коммерчески жизнеспособна, но и представляет собой привлекательную возможность для инвестиций с долгосрочным, стабильным, защищенным от инфляции доходом», - цитирует издание главу ВЭФ по инфраструктуре и инвестициям в развитие Майкла Дрекслера. По оценке аналитиков Deutsche Bank, в ближайшие несколько лет их количество вырастет до 80% от всех стран мира.

По данным издания, в 2015 году инвестиции в развитие возобновляемой энергетики составили $286 млрд, при этом больше половины этой суммы — $156 млрд — было инвестировано в развивающихся странах. На первом месте по уровню инвестиций в возобновляемые источники энергии находится Китай, он инвестировал $102 млрд. С большим отрывом лидируют солнечная и ветряная энергии — на первую приходится $161 млрд, на вторую — $109,6 млрд, на остальные виды энергии — $15,2 млрд.

По оценке Международного энергетического агентства, до конца десятилетия на Китай придется почти 40% роста мощностей и почти треть новых инвестиций в возобновляемую энергетику. Кроме того, примерно две трети новых мощностей будет введено в строй в развивающихся странах.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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и весь список из южных стран
алекс настоящий написал 26.12.2016 21:43
на широтах России и большей части ЕС возобновляемые источники энергии не рентабельны.Это факт.И видимо не будут рентабельны еще долго.Впрочем о необходимости ухода от сырьевой экономики не говорит только ленивый и никто с этим не спорит.А это не получится в стране с тотальной и системной коррупцией.
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сечину энд ко приходит огромный мегапипец?!
корнхолио написал 26.12.2016 20:46
скорее бы...
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