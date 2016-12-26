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Московский листок

Прокуратура пообещала проверить информацию о элитных квартирах нижегородского мэра в стране вероятного противника

Опубликовано 26.12.2016 в разделе комментариев 0

Прокуратура пообещала проверить информацию о элитных квартирах нижегородского мэра в стране вероятного противника

Прокуратура Нижегородской области начала проверку информации о наличии в собственности у супруги главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина квартир в Майами, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

"По размещенной в сети интернет информации о наличии у супруги главы города Ивана Карнилина дорогостоящей недвижимости за границей прокуратурой области проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, 21 декабря основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный разместил в своем блоге публикацию о двух квартирах в Майями общей стоимостью около двух миллионов долларов, которыми владеет Иван Карнилин.

Сам городской глава признал наличие недвижимости в США, отметив, что квартиры были куплены на деньги, заработанные в коммерческих структурах, и оформлены на жену, с которой он в разводе.

"Недвижимость в США приобреталась моей бывшей супругой в 2013-2014 гг. Это было вложение средств — тогда доллар стоил около 30 рублей, я работал в коммерческой структуре, и закон не запрещал владеть зарубежной недвижимостью. С марта 2015 года я в разводе, квартиры принадлежат жене. Главой города я стал спустя полгода после развод", — сказал глава города.

 

 



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