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Московский листок

Путин - "политик года". И прошлого, и нынешнего, и будущего...

Опубликовано 27.12.2016 в разделе комментариев 8

путин рейтинг
Путин - "политик года". И прошлого, и нынешнего, и будущего...

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 64% россиян назвали президента Владимира Путина "политиком года". В рейтинге российской элиты глава государства также занимает первое место (77%). По данным ВЦИОМ, далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18%), Владимир Жириновский (8%), Сергей Шойгу (8%), Дмитрий Медведев (7%).

Странно, почему-то не уточнили, какого года? Я так понимаю, он в этом статусе находится года так с 2000-го.

Вот угадайте, кстати, кто является "политиком года" в КНДР? Если вы слегка подзабыли, как правильно зовут Ким Чен Ына, не страшно. Сомнений что это он нет никаких и ни у кого.

Или вот кто был "политиком года" в СССР на 17-м году правления Леонида Ильича Брежнева? Есть которые не угадали?

Гораздо интересней, конечо, цифры. 64 процента считают Путина "политиком года", а товарищ Кириенко буквально вчера призывал натянуть ему на выборах 2018 года не меньше 70. Есть, куда расти, куда двигаться, к чему стремиться!

Тем более, что в рейтинге россиской элиты Путин имеет 77 процентов, что даже с перебором. Хотя кто у нас элита? Сечин или, скажем, Волочкова? Улюкаев или "доктор Лиза"? Это ж вопрос! Если все вместе, то 77 процентов, конечно, большой успех. В других странах в первую очередь называют ученых, писателей, музыкантов, нобелевских лауреатов... А у нас главного начальника. Тут, как говорится, без промаха в яблочко. Хотя яблоко какой-то не элитный фрукт... В гуаяву надо какую-нибудь. Или в ананас что ли...

А вот Божена Рынска - это элита или нет уже?

Маша Захарова - та на 100 процентов элита. А Ксюша Собчак? Еще да или уже нет?

Интересные вопросы у нас возникают. Вот Юрий Игнатьевич Мухин, автор множества книг, статей и прочих публикаций, человек, впервые в истории вдеший репортаж с того света, лежа в реанимации - в какой-нибудь стране был бы точно элитой, а у нас - уголовник. Его подельник Алескандр Соколов, журналист, ученый, специалист по коррупции - тоже уголовник, а не элита. Зато элита - это те, кого он разоблачал в своих антикоррупционных материалах.

Вот судьи и следователи из "списка Магнитского" - это элита? Наверняка, поскольку для судейских "список Магнитского" вроде списка Forbes...

Я думаю, воры в законе - тоже элита, и не только в воровском мире, а и вообще, в российской действительности. Большие люди, серезные, влиятельные.

Но Путин все равно главней всех!

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

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Всего комментариев к статье: 8
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АНЕКДОТЫ ПРО ПУТИНА
И МЕДВЕДЕВА написал 27.12.2016 03:14
У армянского радио спрашивают:
- "Почему в России только Путин может стать человеком года?"
- "Потому что у любого другого может обнаружиться неуплата налогов или участие в коррупционных сделках."
.
"ИСКРА", электронная газета, N 54, Российская Марксистская партия
http://iskra-rmp.org
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Re:
!!!!KLOPOVTAKI--DAVLW ! !& написал 27.12.2016 02:13
"Я думаю, воры в законе - тоже элита, и не только в воровском мире, а и вообще, в российской действительности. Большие люди, серезные, влиятельные."
- Таких таки призвали на власть тупые населюки долбостроечного СССР... Таки мнение и запросы тупых населюков таки надо уважать - это таки основа демократии...
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Баранов, убедительно и умело критикует Пуйло, но все же -
1 9 8 4 написал 27.12.2016 02:11
он, cукa русофобская, жiдьем прирученная, может и прикормленная.
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(без названия)
Вся Россия написал 27.12.2016 01:54
Опрос за Путина проводят как обычно на Рублевке. Что выборы липовые, что опросы, был бы такой популярный, не фальсифицировал бы.
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(без названия)
стоик655 написал 27.12.2016 01:52
Если у Путина остатки чести присутствуют - он обязан подать в отставку после трагедии с самолетом?
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(без названия)
вот вот написал 27.12.2016 01:31
Путин - главный либерал и демократ, борец с тиранами узурпаторами, спаситель сирийцев и крымчан с донбасовцами, герой Дебальцево, друг чеченского народа, лучший друг детей всего мира, самый добрый и самый великий... Повелитель былого и грядущего...
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ВЦИОМ - кремлевская помойка...
А.Головенко, журналист написал 27.12.2016 01:30
Надо бы уже на приличном сайте отказываться от того, чтобы без нужды ссылаться на кремлевские помойки под названием ФОМ, Левада-Центр или ВЦИОМ, где 100% акций принадлежит государству
Зачем им подмахивать?
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не смешно
Уже даже написал 27.12.2016 01:26
))**((
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