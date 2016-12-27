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Московский листок

Гибель Ту-154 однозначно произошла в результате диверсии

Опубликовано 27.12.2016 автором в разделе комментариев 9

катастрофа самолет адлер ту-154
Гибель Ту-154 однозначно произошла в результате диверсии

Только диверсия это произошла задолго до крушения в Адлере. Где-то на рубеже веков, между 1998 и 2006 годом.

Самолеты Ту-154 и Ту-134 были гордостью отечественного авиапрома, прекрасные машины - для своего времени. Но свой первый полет Ту-154 совершил в далеком 1968 году, а в 1998-м завершилось его серийное производство. Пришло время для новой модели среднемагистрального самолета.

И все, казалось бы, шло по плану - в 1999 году поднялся в воздух прототип Ту-334, который и должен был заменить и Ту-154, и Ту-134.

Надо сказать, что Ту-154 был самым массовым гражданским самолетом в СССР, этих машин произвели более тысячи. Позже появилась модификация Ту-154М, которая, кстати, и разбилась в Адлере.

Это совершенно нормально, когда на смену даже очень удачному и успешному самолету заранее готовят замену - прогресс не стоит на месте, и машины 60-х годов уже не проходят ни по экономичности, ни по скорости, ни по множеству других характеристик.

На западе продолжают эксплуатировать и более старые машины - их многкратно перепродают, сначала для рейсов в "цивилизованных" странах, а потом в менее, и вплоть до экваториальной Африки, где порой доживают свой век уж совсем музейные экземпляры.

В плановой советской экономике, конечно, тоже ресурсами не разбрасывались, но все же замена модельного ряда происходила централизованно и без излишнего жлобства, хотя тоже могли, конечно, устаревшие машины и продать куда-нибудь "братьям меньшим". Но для внутрисоюзных авиалиний приоритеом были все же сами перевозки и их безопасность. Но не прибыль любой ценой. Поэтому в СССР летали на машинах собственного производства, и летали много, раз в 10 больше, чем сейчас.

Но к концу 90-х, когда потребовалось обновлять модельный ряд на маршрутах средней дальности, советской экономики уже не было, появилось множество коммерческих авиаперевозчиков, от больших, вроде "Аэрофлота" или "Трансаэро" до мизерных, с 1-2 бортами на балансе. И конечно им было совершенно не по карману обновлять свой парк новыми машинами - они бесконечно продляли ресурс старых советских бортов, а на замену им уже выстроилась очередь западных авиакомпаний, готовых за бесценок отдать им "Боинги" и "Эрбасы", предназначенные под замену на более современные модели - западные авиаперевозчики свой парк продолжали обновлять регулярно.

И вот тут без помощи государства никакой авиапром конкуренции не выдерживал - новый Ту-334, как ни экономь, а все равно выходил гораздо дороже, чем 20-летний "Боинг". Ту-334 получил сертификат типа, потом международный сертификат, выставлялся с успехом на авиасалонах... а в серию так и не пошел.

15 апреля 2005 года подписано постановление правительства РФ об организации серийного производства Ту-334 на КАПО имени С. П. Горбунова, однако это постановление не было выполнено, Ту-334 не был включен в Федеральную целевую программу на период до 2015 года. По данным Счётной палаты Российской Федерации, это произошло не по результатам анализа рынка, изучения спроса и предложения, а в связи с тем, что разработчиками ФЦП Ту-334 признан конкурентным по отношению к проекту RRJ - будущего "Суперджета".

Но "Суперджет" вышел на рынок поздно, гораздо позже, чем Ту-334 и на сегодня произведено только около сотни этих машин - сравните с потребностью: в СССР летало более 1 тысячи только Ту-154 и 850 Ту-134. Это значит, что остальную потребность перекрывают за счет бесконечного продления ресурса старых машин и закупками бывших в употреблении машин зарубежного производства.

Что это значит? Ну, во-первых гробится своя авиационная промышленность. А во вторых гробятся люди, которым надо же на чем-то летать... Еще в 2011 году Ространснадзор распорядился прекратить использование российскими авиалиниями самолетов Ту-154 до выяснения причин возгорания и взрыва пассажирского самолета, повлекшего за собой смерть людей. Но именно из этой модификации в основном состоит парк крупнейших в РФ авиакомпаний. Если резко вывести все Ту-154М из эксплуатации, перевозки прекратятся, а денег на закупку новых самолетов хотя уже и есть, да самих самолетов нет! Российская промышленность сегодня не способна удовлеворить потребности авиаперевозчиков - четверть века развала так легко не преодолеваются.

Да, собственно, все эти годы никто особенно преодолевать и не собирался! Все же, в общем, неплохо устроилось само собой. После катастрофы в небе над Донецком, когда Ту-154 после набора высоты свыше 11,5 тысяч метров свалился в плоский штопор (обычное для этой машины дело) много говорили о необходимости нового среднемагистрального самолета... Поговорили и забыли. Внесли изменения в регламент, запретили летать выше 11,5 тысяч и успокоились. Потом была катастрофа 2011 года, но тоже все завершилось относительно спокойно - продолжили летать, только с пассажирских линий все же Ту-154 убрали - так он появился у министерства обороны, которое сыграло роль африканской авиакомпании, способной летать "на честном слове и на одном крыле"...

Сейчас красиво рассуждают о теракте, об ошибке экипажа... Конечно, такие версии снимают ответственность за самую очевидную причину катастрофы - уничтожение авиационной промышленности, неспособность своевременно обновлять модельный ряд отечественных самолетов, запрограммированность системы авиаперевозок под "африканскую" схему эксплуатации. Ведь через 2 минуты после взлета Ту-154 по свидетельствам очевидцев упал в море с задранным носом, сел на хвост и разрушился - скорее всего ему просто не хватило тяги, старый самолет и двигатели у него тоже старые. 

А новых отечественных самолетов нет и не предвидится. Значит, будем биться на старых.



Рейтинг:   4.62,  Голосов: 13
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Всего комментариев к статье: 9
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Шойгу - ты не министр обороны!!!!
А.Головенко, журналист написал 27.12.2016 05:42
Задача Кремля очевидна: отчитаться до 31 декабря, что все тела погибших со дня моря подняты и оставить родных и близких один на один с их горем.
С 1-го января со спокойной душой1 разъехаться по Куршавелям
Нам так и не сказали о причинах развала А321 в небе над Синаем 31 окт. 2015-го, когда погибло рекордное число пассажиров за всю постсоветскую эпоху - 224.
Виновных, естественно, тоже не назвали. Ничего не скажут про виновников и этой трагедии. А секретными указами навешают на груди генералов мильон орденов "За взятие Алеппо"
Не удивлюсь, если Шойгу получит второго Героя
А то, что там из-за распи-здяйства его подчиненных там погибли две прекрасные медсестры, так сами виноваты
Сидели бы в своем Биробиджане - остались бы живы. Вот их мерзкая логика
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Это Ленин виноват
Это Ленин виноват. написал 27.12.2016 05:23
В новогоднем поздравлении, вместо банальных слов о том что, "этот год был тяжелым и полным трудностей". Он просто постоит молча, глубоко вздохнет и скажет: "Это 3,14здец какой-то". И куранты.
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(без названия)
Проксиа Центавровна написал 27.12.2016 05:13

Комиссия по расследованию сейчас находится в положении, которое у шахматистов наывается цугцванг. А по русски - куда не кинь, всюду клин.
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Шойгу - ты не министр обороны!!!!
А.Головенко, журналист написал 27.12.2016 05:11
Переписываюсь в нескольких соц.сетях. Вижу жалобы на то, как вымарываются посты, где ребята пытаются докопаться до причин крушения самолета. Где речь идет о вине Минобороны в гибели 92 пассажиров (МирТесен, Майл.ру). Пишут, будто была такая команда сверху. У самого ликвидировали несколько заметок.
А кто еще виноват, если Ту-154 принадлежал МО? Тут хоть диверсия, хоть ошибки пилотов, хоть тех.неисправность - все равно вина за гибель людей на Шойге и его компании. А они с-цуки не хотят даже покаяться перед родными и близкими погибших
На кой нах надо было в один самолет сажать и Ансамбль песни и пляски, и группу каких-то секретных полковников, и доктора Лизу, и других знаменитостей и т.д.?
Слишком велик соблазн подорвать всю эту компанию
"Пляска на костях не удалась", - пишут пользователи.
Жестоко сказано, но на чужой роток не накинешь платок
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Re: "Значит, будем биться на старых."
Северянин написал 27.12.2016 04:40
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Re: ТУ-154Б-2
Северянин написал 27.12.2016 04:37
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РЕ
Северянин написал 27.12.2016 04:34
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ТУ-154Б-2
Дмитрий1111111 написал 27.12.2016 04:22
Разбился ТУ-154Б-2, а не "М".
33 года &#8212; срок не критический. Ресурс этого самолета &#8212; 35 лет. И конкретно этот борт имел около 7 тысяч часов налета, это фактически новый самолет. Если бы он использовался в гражданской авиации, то налетал бы уже тысяч 50 часов. А это главный ресурс, налет - это главное в эксплуатации самолета.
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"Значит, будем биться на старых."
1718бан01 написал 27.12.2016 04:12
Это Ленин виноват!
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