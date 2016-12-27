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Московский листок

На западе Москвы грабитель ранил пять человек

Опубликовано 27.12.2016 в разделе комментариев 1

На западе Москвы грабитель ранил пять человек

На западе Москвы подозреваемый в грабеже мужчина забаррикадировался в одной из квартир жилого дома и открыл огонь из охотничьего ружья. Злоумышленник ранил пять человек, в том числе троих полицейских, вызванных для вскрытия двери. Инцидент произошел в ночь на 27 декабря в доме номер 22 на Ельнинской улице.

"У потерпевших огнестрельные ранения дробью в различные части тела, имеются прямые попадания и попадания дроби рикошетом", - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. Четверо пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения, одному из них оказана помощь на месте.

К дому, где засел преступник, прибыли бойцы спецназа. По данным правоохранителей, стрелок захватил в заложники женщину.

На месте дежурят несколько бригад скорой помощи. Движение транспорта по Ельнинской улице ограничено сотрудниками ДПС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника полиции) и ст. 206 (захват заложников) УК России.

По последним данным, преступник покончил с собой. "Мужчина покончил с собой, женщина освобождена", - цитирует Интерфакс представителя столичного управления СКР.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Мутно
Николай написал 27.12.2016 10:53
Мутная история.А грабитель ли?А застрелился ли?Зомби ящик говорит?Так он правду может сказать только случайно.
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