На западе Москвы грабитель ранил пять человек

На западе Москвы подозреваемый в грабеже мужчина забаррикадировался в одной из квартир жилого дома и открыл огонь из охотничьего ружья. Злоумышленник ранил пять человек, в том числе троих полицейских, вызванных для вскрытия двери. Инцидент произошел в ночь на 27 декабря в доме номер 22 на Ельнинской улице.

"У потерпевших огнестрельные ранения дробью в различные части тела, имеются прямые попадания и попадания дроби рикошетом", - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. Четверо пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения, одному из них оказана помощь на месте.

К дому, где засел преступник, прибыли бойцы спецназа. По данным правоохранителей, стрелок захватил в заложники женщину.

На месте дежурят несколько бригад скорой помощи. Движение транспорта по Ельнинской улице ограничено сотрудниками ДПС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника полиции) и ст. 206 (захват заложников) УК России.

По последним данным, преступник покончил с собой. "Мужчина покончил с собой, женщина освобождена", - цитирует Интерфакс представителя столичного управления СКР.