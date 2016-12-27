Во Владивостоке из-за "пакета Яровой" уничтожат Библию и Святое Евангелие

Во Владивостоке мировой суд постановил уничтожить партию религиозной литературы, на которой не была нанесена маркировка религиозной организации, сообщает портал Credo.ru. со ссылкой на представителя организации «Армия спасения», которой принадлежат изъятая литература. Отмечается, что среди книг, подлежащих уничтожению, оказались Библия, Святое Евангелие и сборник духовных песен. Указанные издания являются так называемым «синодальным переводом», который признается священным и каноническим Русской православной церковью. Кроме того, согласно решению суда, религиозная организация должна выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Прокурор Ленинского района 2 декабря обратился в суд на основании материалов проверки, проведенной в помещении «Армии спасения» 23 ноября. В материалах суда сказано, что в помещении была обнаружена религиозная литература «без маркировки с указанием организации», что идет вразрез с новым законом о противодействии терроризму и о миссионерской деятельности ("пакет Яровой").