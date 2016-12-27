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Московский листок

Родители учеников столичной школы добились отмены обязательного православного курса "Истоки"

Опубликовано 27.12.2016 в разделе комментариев 2

Родители учеников столичной школы добились отмены обязательного православного курса "Истоки"

Родители учеников московской школы N2065 добились отмены преподавания православного курса «Истоки», в котором они усмотрели «навязывание религиозной идеологии департаментом образования» и «давление на детскую психику». Как сообщает телеканал «Дождь», в начале декабря родители пожаловались в прокуратуру, но школа сама отменила курс, заменив его на «Основы светской этики».

«Мне вместе с другими родителями предложили посмотреть новый учебник, который должен заменить «Истоки». Это произошло после предложения школы заменить курс «Истоки» на курс «Светская этика». Мы вместе с родителями других пятиклассников посмотрели учебник, который предлагает администрация. Он нас вполне устроил», - цитирует издание мать одного из учеников.

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вошел в обязательную часть образовательной программы в школе № 2065 с 1 сентября 2015 года. Родителям предложили выбрать между пособиями «Православная культура» и «Истоки», последнее было разработано под эгидой РАЕН. Сегодня «Истоки» преподаются в 62 регионах. «В сентябре на родительском собрании нам сообщили про эксперимент департамента образования. Никакого выбора не было — сказали, что все пятиклассники раз в неделю будут ходить на урок "Истоки", отказаться нельзя», - цитирует издание маму одного из учеников.

По ее словам, в учебнике по предмету «Истоки» постоянно говорится «про нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей, совершенно серьезно рассказывается про чудеса, которые творят иконы».

«Я сама атеистка, но недовольны были вообще все верующие. У нас в классе половина детей из мусульманских семей, это ведь Новая Москва. У нас есть семьи иудеев, есть католики, адвентисты. И православные родители тоже выступили против откровенного навязывания их религии», - отметила она.

Родители отправили жалобу в столичный департамент образования, который перенаправил письмо руководству школы. Директор вызвала родителей в школу и заявила, что отказаться от предмета не имеет права, так как это инициатива департамента. На том же собрании все 24 присутствующих родителя поставили подписи под обращением в столичную прокуратуру. Из прокуратуры обращение переслали в департамента образования. После этого родители направили жалобу в Генпрокуратуру.

Родители подсчитали, что на 126 страницах учебника упоминается: бог — 60 раз, икона — 66, чудеса — 22, молитва — 26, крест — 31, храм — 83, ангел — 31. Они также попросили проверить, не было ли коррупционной составляющей при выборе столичными чиновниками «Истоков» в качестве пособия.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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ИГИЛобайтерский класс
они по-русски написал 27.12.2016 12:47
вообще не понимают.Это же овощи! Депортировать их,зачем им школа?
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(без названия)
Игорь Измайлов написал 27.12.2016 12:47
Я усматриваю здесь еврейскую провокацию. Надо было обратиться в генпрокуротуру, поднять шум. Нужна правовая грамотность, выход на прессу. Стиль просматривается. Преподавание математики изуродовали и никто в генпрокуротуру не обращаетя, шум не поднимает. Так же и половое обучение в подробностх. Сочинения старшеклассники не могут писать. Перечилять долго, видна целенаправленная политика в области образования.
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