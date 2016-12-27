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Московский листок

"Ночные волки" получат из бюджета 3,1 млн рублей на патриотические "покатушки"

Опубликовано 27.12.2016 в разделе комментариев 0

"Ночные волки" получат из бюджета 3,1 млн рублей на патриотические "покатушки"

Мотоклуб "Ночные волки" получил президентский грант в 3,1 млн рублей на проект "Славянский мир", сообщает русская служба BBC. Согласно заявке, проект «Славянский мир» предполагает «мотоциклетные и автомобильные паломничества, направленные на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии».

Издание также отмечает, что гранд на такую же сумму получило Движение «Бессмертный полк России». Эти деньги пойдут на создание всероссийской горячей линии для противодействия «политике информационной войны, манипулятивным технологиям, нацеленным на негативную переоценку событий и итогов Второй мировой, Великой Отечественной войны».

Организация "Великий Север" получила 3,5 млн рублей на проект: "Единый Крым: развитие, укрепление и защита". Он направлен на "противодействие деструктивной систематической информационной работе, которая осуществляется с территории стран ближнего и дальнего зарубежья и нацелена на дестабилизацию национального единства крымского региона", говорится в заявке.

Фонд содействия развитию духовно-нравственных ценностей "Память побед" выиграл 6,5 млн рублей на "комбинацию научного исследования и полевого экспертного опроса с целью выявления особенностей аксиологического ряда населения стран Евразийского экономического союза с последующим формированием инструментария продвижения идеологии евразийской интеграции на основе традиционных ценностей, эстафеты поколений и сохранения памяти Победы".

Пермская организация "Социатива" выиграла почти 9 млн рублей на забег "Москва - Пекин: навстречу будущему". "Проект представляет собой организацию и проведение забега известного российского ультрамарафонца Александра Капера по маршруту Москва - Пекин". Зачем нужен забег, авторы заявки не указали.

Подростково-молодежный клуб "Мастер" получит от президента 5 млн рублей на интерактивный образовательный исторический спектакль "Щит России". Среди целей проекта - "сформировать у зрительской аудитории представление о героической борьбе русского народа с немецкими и шведскими поработителями.

 



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