Евреям посоветовали бежать из Франции

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман негативно высказался об организованной с участием Франции конференции по Ближнему Востоку, которая должна пройти 15 января 2017 года, передает The Jerusalem Post. Он сравнил ее с «антисемитским процессом над французским офицером Альфредом Дрейфусом в 1894 году». «Это будет не конференция, направленная на установление мира, а трибунал против Израиля»,— заявил Либерман.

«Посмотрите, как во Франции настроены против нас. Мы знаем подлинную цель этой конференции. Она усилит антисемитские настроения во Франции»,— утончил он.

«Это подходящее время обратиться к французским евреям: это не ваша страна и не ваша земля. Настало время уезжать»,— заключил министр обороны Израиля.

Ранее на съезде раввинов Европы в Москве председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Шимон Левин заявил, что с проявлениями антисемитизма евреи наиболее часто сталкиваются во Франции.