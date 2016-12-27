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Московский листок

Евреям посоветовали бежать из Франции

Опубликовано 27.12.2016 в разделе комментариев 9

Евреям посоветовали бежать из Франции

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман негативно высказался об организованной с участием Франции конференции по Ближнему Востоку, которая должна пройти 15 января 2017 года, передает The Jerusalem Post. Он сравнил ее с «антисемитским процессом над французским офицером Альфредом Дрейфусом в 1894 году». «Это будет не конференция, направленная на установление мира, а трибунал против Израиля»,— заявил Либерман.

«Посмотрите, как во Франции настроены против нас. Мы знаем подлинную цель этой конференции. Она усилит антисемитские настроения во Франции»,— утончил он.

«Это подходящее время обратиться к французским евреям: это не ваша страна и не ваша земля. Настало время уезжать»,— заключил министр обороны Израиля. 

Ранее на съезде раввинов Европы в Москве председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Шимон Левин заявил, что с проявлениями антисемитизма евреи наиболее часто сталкиваются во Франции.



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Всего комментариев к статье: 9
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Не все потеряно
залетный тип неприятной для евреев наружности написал 27.12.2016 15:04
Значит, еще есть у людей шанс спасти планету от сионизма. А Путин наоборот, призвал их всех ехать сюда. Возможно, он хочет их подставить под народное возмущение вместо себя?
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(без названия)
Ицхак написал 27.12.2016 15:00
товагищи евгеи, когда будете уезжать, не забудьте взять в долг у лягушатников бопольше денег и золота в займы и не забудьте мстить лягушатникам за их антисемитизм и то, что вас снова гонят
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(без названия)
Дрампдурдом написал 27.12.2016 14:47
...а мы, г-н министр израилевской обороны.., - как же мы: когда ж " эта страна" таки станет нашей?..
.. и земля "этой страны" - нашей, со всем ея содержимым..,, а не вашим,бл-ди пейсатые, "нацыанальным достоянийем"...
подсуетил бы ты своих геннотипных, что ли, а то ить и бежать будет некуда, гыы
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Израиль
разбомбит написал 27.12.2016 14:36
Францию.
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А что эти охранники бензоколонки думали?
Крокодил. написал 27.12.2016 14:15
Бензоколонку плохо охраняли, всякие игилы тырят нефть, а охрана не причем? Беженцу в Европу поперлись, теперь пора ответ нести за плохую охранную деятельность.
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(без названия)
стоик655 написал 27.12.2016 14:13
Поклонская осмелилась посягнуть на святую память ИЗВЕРГА сиониста Троцкого и сразу стала объектом нападок всей галерной пропаганды?
Поклонской - УВАЖЕНИЕ и Спасибо от Русских людей.
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Re: Попомните мое слово...
Хруст написал 27.12.2016 13:46
а вот интересная мысль. С учетом положительного градиента Мари Ле Пен
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Re: Попомните мое слово...
Пепел Клааса Пятнайцатого Класса написал 27.12.2016 13:43
И Россию отчитали только что! Страшно?
Убегай трус, а я не боюсь евреев, потому что за моей спиной Путин
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Попомните мое слово...
Это что?! написал 27.12.2016 13:37
Значит, Францию скоро будут валить. Ну, или какую нить пакость ей сделают...
Это была отсылка черной метки, ничего у "них" даром не бывает.
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