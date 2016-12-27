Евреям посоветовали бежать из Франции

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман негативно высказался об организованной с участием Франции конференции по Ближнему Востоку, которая должна пройти 15 января 2017 года, передает The Jerusalem Post. Он сравнил ее с «антисемитским процессом над французским офицером Альфредом Дрейфусом в 1894 году». «Это будет не конференция, направленная на установление мира, а трибунал против Израиля»,— заявил Либерман.
«Посмотрите, как во Франции настроены против нас. Мы знаем подлинную цель этой конференции. Она усилит антисемитские настроения во Франции»,— утончил он.
«Это подходящее время обратиться к французским евреям: это не ваша страна и не ваша земля. Настало время уезжать»,— заключил министр обороны Израиля.
Ранее на съезде раввинов Европы в Москве председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Шимон Левин заявил, что с проявлениями антисемитизма евреи наиболее часто сталкиваются во Франции.
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залетный тип неприятной для евреев наружности написал 27.12.2016 15:04
Ицхак написал 27.12.2016 15:00
Дрампдурдом написал 27.12.2016 14:47
.. и земля "этой страны" - нашей, со всем ея содержимым..,, а не вашим,бл-ди пейсатые, "нацыанальным достоянийем"...
подсуетил бы ты своих геннотипных, что ли, а то ить и бежать будет некуда, гыы
разбомбит написал 27.12.2016 14:36
Крокодил. написал 27.12.2016 14:15
стоик655 написал 27.12.2016 14:13
Поклонской - УВАЖЕНИЕ и Спасибо от Русских людей.
Хруст написал 27.12.2016 13:46
Пепел Клааса Пятнайцатого Класса написал 27.12.2016 13:43
Убегай трус, а я не боюсь евреев, потому что за моей спиной Путин
Это что?! написал 27.12.2016 13:37
Это была отсылка черной метки, ничего у "них" даром не бывает.