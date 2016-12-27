В России валокордин, зеленку и йод будут продавать по рецепту

Валокордин в аптеках будет отпускаться по рецепту со второго квартала 2017 года, заявил вице-премьер Александр Хлопонин. "Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты, - сообщил он журналистам. - Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту", - цитирует чиновника ТАСС.

По его словам, в настоящее время идет дискуссия о целесообразности включения в список рецептурных препаратов зеленки, йода и других спиртосодержащих препаратов. "Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения - однозначно", - заключил Хлопонин.

Напомним, массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем скончались 77 человека. В больницах остаются 16.