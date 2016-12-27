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Московский листок

В России валокордин, зеленку и йод будут продавать по рецепту

Опубликовано 27.12.2016 в разделе комментариев 6

В России валокордин, зеленку и йод будут продавать по рецепту

Валокордин в аптеках будет отпускаться по рецепту со второго квартала 2017 года, заявил вице-премьер Александр Хлопонин. "Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты, - сообщил он журналистам. - Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту", - цитирует чиновника ТАСС.

По его словам, в настоящее время идет дискуссия о целесообразности включения в список рецептурных препаратов зеленки, йода и других спиртосодержащих препаратов. "Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения - однозначно", - заключил Хлопонин.

Напомним, массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем скончались 77 человека. В больницах остаются 16.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: Ой, депутаны...-обычные недоумки
асинизатор.. написал 27.12.2016 15:39
Иннициатору сего шедевра с зеленкой и йодом Надо треснеть пару раз Молотком по черепу в подъезде...От потери носителя подобных идей ... никто не растроиться....У моего друга жена в аптеке работает...Он спирт знакомым продает по 700 р за 5ть литров....Я Этанол не употребляю во внутрь нивкком виде...А кто употребляет его регулярно ..могу дать совет Как сэкономить...Рецепт прост..Забейте себе в Голову гвоздь 120ку...эфект тотже что и от спирта..Но не проходящий....У кого дозняк большой...тому два или три гвоздя помогут....
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Ой, депутаны...
залетный тип неприятной для евреев наружности написал 27.12.2016 15:27
Йод не пили даже при пятнистом и горбатом: бог шельму отметил на лысине и присвоил приметную фамилию. Но Хлопонин, этот еврей-казак, покрывший убийство красноярских мальчиков, похоже именно йод и употребляет. Именно он тогда сказал, что дети были выкуплены древним иудейским традиционным способом за 30 серебряников. Ага, за которые Иуда продал Иисуса. Аналогия полная. За язык Хлопонина никто не тащил, он сказал об этом сам.
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 27.12.2016 14:30
Зато "фунфырики" для Всех и без рецептов! Такова воля кремля! Мне не нужна такая власть!!!
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(без названия)
ва написал 27.12.2016 14:13
Это дебилизм!Я не знаю какой дурак будет употреблять внутрь зеленку и йод.Что же теперь если ты поранился
придется каждый раз на рану писать?
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короче.
Фан-фан картофан написал 27.12.2016 13:44
ложись и помирай.
вот и решение проблемы пенсионного фонда
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заставь дурака Богу молиться
Хруст написал 27.12.2016 13:43
он и лоб расшибет. Как же достали эти ошметки у власти
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