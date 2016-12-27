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Московский листок

Московский суд признал Майдан госпереворотом

Опубликовано 27.12.2016 в разделе комментариев 6

Московский суд признал Майдан госпереворотом

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом, передает РИА Новости.

Экс-депутат перечислил несколько признаков того, что это был переворот: захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство, отстранение от власти прежних лидеров страны и другие.

Во время судебного заседания были допрошены несколько бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые руководили администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и СБУ. Все свидетели заявили, что однозначно расценивают события, происходившие в Киеве, как антиконституционный и государственный переворот.

По их словам, Евросоюз угрожал сменой власти на Украине в случае отказа подписать соглашение с ЕС об ассоциации. Свидетели, также рассказали, что на майдане действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши. В свою очередь экс-глава СБУ Александр Якеменко заявил, что всеми событиями на майдане Незалежности (площади Независимости) руководили официальные лица США.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
AT написал 27.12.2016 15:21
Давно между Россией и Украиной не было войнушки, похоже.
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Не зря Путин и его банда убивает образование
залетный тип неприятной для евреев наружности написал 27.12.2016 15:17
Как говорила моя очень старенькая учительница литературы: внимательно читайте критику любого произведения, так вы научитесь мыслить. Но банда Путина, очевидно, прогуливала уроки литературы.
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(без названия)
маразм крепчает! написал 27.12.2016 14:58
А Дорогомиловский суд Москвы боярышником не злоупотребляет?......... :)
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(без названия)
Себастьян Перейро, торговец черным деревом написал 27.12.2016 14:48
а как же иначе?
Другого решения не могло и быть
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(без названия)
стоик657 написал 27.12.2016 14:45
Ельцин совершил госпереворот в 1993 году?
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
... Василий(4).... написал 27.12.2016 14:38
Теперь, в качестве алаверды, Киевский суд должен признать расстрел Верховного Совета 3-4 октября 1993 года государственным переворотом, а фашистскую хунту Путина нелегитимной.
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