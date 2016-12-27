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Московский листок

На Украине снесли 1300 памятников Ленину за год

Опубликовано 27.12.2016 в разделе комментариев 2

На Украине снесли 1300 памятников Ленину за год

На Украине за год в рамках исполнения закона о декоммунизации были переименованы 51 493 улицы и снесены 1 320 памятников Ленину, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти.

"В Украине демонтировано 2 389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина - 1 320. Напомним, что после России, Украина оставалась страной с наибольшим количеством "ленинов" в публичном пространстве", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что в 2016 году Верховная рада переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (в том числе 32 города).

Напомним, последний на Украине памятник Ленину в городе Новгород-Северский Черниговской области был демонтирован 24 октября 2016 года.

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Он запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской ССР и других советских республик. Еще до его принятия радикалы сразу после смены власти в Киеве приступили к массовому самовольному демонтажу памятников вождю пролетариата Владимиру Ленину и другим коммунистическим деятелям.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Точно!
залетный тип неприятной для евреев наружности написал 27.12.2016 15:19
Жизнь надо прожить так, чтобы враги человечества боялись даже твоего памятника. Таки да!
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(без названия)
стоик650 написал 27.12.2016 14:47
У Гитлера было меньше памятников?
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