Генерал-майор МВД по пьяни насмерть зарубил лопатой мигранта из Узбекистана

Правоохранительные органы задержали в Сергиево-Посадском районе Московской области бывшего замглавы ГУВД по Московской области Андрея Волкова за убийство гражданина Узбекистана и попытку убийства женщины, сообщает Лайф со ссылкой на свои источники.

По данным издания, генерал-майор пригласил к себе на дачу соседку - 40-летнюю Веру М. — и её мужа - гражданина Узбекистана, 30-летнего Дальшота К. «Хозяин дома после распития спиртного взял лопату и начал бить ею сперва Дальшота, потом его супругу. Первого он зарубил до смерти, женщина смогла сбежать и попросить о помощи», - сообщил источник Лайфа.

Гражданин Узбекистана от ударов лопатой скончался до приезда скорой помощи. Женщина сейчас находится в тяжёлом состоянии в реанимации с колото-резанными травмами. Генерал-майор МВД задержан. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.