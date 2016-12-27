Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Генерал-майор МВД по пьяни насмерть зарубил лопатой мигранта из Узбекистана

Опубликовано 27.12.2016 в разделе комментариев 3

Генерал-майор МВД по пьяни насмерть зарубил лопатой мигранта из Узбекистана

Правоохранительные органы задержали в Сергиево-Посадском районе Московской области бывшего замглавы ГУВД по Московской области Андрея Волкова за убийство гражданина Узбекистана и попытку убийства женщины, сообщает Лайф со ссылкой на свои источники.

По данным издания, генерал-майор пригласил к себе на дачу соседку - 40-летнюю Веру М. — и её мужа - гражданина Узбекистана, 30-летнего Дальшота К. «Хозяин дома после распития спиртного взял лопату и начал бить ею сперва Дальшота, потом его супругу. Первого он зарубил до смерти, женщина смогла сбежать и попросить о помощи», - сообщил источник Лайфа.

Гражданин Узбекистана от ударов лопатой скончался до приезда скорой помощи. Женщина сейчас находится в тяжёлом состоянии в реанимации с колото-резанными травмами. Генерал-майор МВД задержан. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Виктор написал 27.12.2016 17:00
Настоящий полицай.
Ответить
Путин гений
адвокат написал 27.12.2016 16:35
Вот они,цвет нации,элита страны!
Ответить
Орден герою!
aaa написал 27.12.2016 16:34
Молодец.Хотя бы по пьяни .Надо чтобы и про трезвяни их мочили.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Прощание
Прощание
26.12.2016
М.Калашников: Кандидат в президенты Алексей Навальный - "мнимый" выбор
М.Калашников: Кандидат в президенты Алексей Наваль...
24.12.2016
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Генерал-майор МВД по пьяни насмерть зарубил лопатой мигранта из Узбекистана (3)
На Украине снесли 1300 памятников Ленину за год (4)
Московский суд признал Майдан госпереворотом (7)
Евреям посоветовали бежать из Франции (12)
В России валокордин, зеленку и йод будут продавать по рецепту (7)
"Ночные волки" получат из бюджета 3,1 млн рублей на патриотические "покатушки" (2)
Родители учеников столичной школы добились отмены обязательного православного курса "Истоки" (5)
Во Владивостоке из-за "пакета Яровой" уничтожат Библию и Святое Евангелие (7)
Замминистра Иркутской области попала под статью по делу об отравлении "Боярышником" (4)
На западе Москвы грабитель ранил пять человек (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Ну чтo, дoпрыгались, граждане алкoгoлики, хулиганы, тунеядцы??
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Нам бы правду, а им бы хорошо, чтобы не взрыв
Дарья Митина Дарья Митина: Идиoтизм зашкаливает
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: "Председатель всегo, хoзяин ничегo" - o кoм этo?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss