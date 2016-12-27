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Московский листок

Житель Казахстана получил три года колонии за посты о Путине в Facebook

Опубликовано 27.12.2016 в разделе комментариев 2

Житель Казахстана получил три года колонии за посты о Путине в Facebook

Суд казахстанского города Актобе приговорил 46-летнего предпринимателя и общественника Саната Досова к трем годам колонии общего режима за резкие высказывания в отношении президента России Владимира Путина в социальной сети Facebook.

Как передает Nur.kz, подсудимый на своей странице в социальной сети несколько лет оставлял критические высказывания о личности и политическом курсе президента Российской Федерации Владимира Путина. В частности, он утверждал, что «Путин разваливает страну» и призывал россиян остановить «фашизм на своей земле».

По данным издания «Актобе Таймс», в разработку спецслужб Досов попал еще в конце 2015 года. В контакте с ним находился некий местный житель. Он завел с Досовым дружбу, а затем начал вступать в полемику. В июле 2016 года мужчина пожаловался на действия Досова министру внутренних дел.

Сотрудники департамента КНБ усмотрели в его высказываниях опасные для общества сведения и возбудили уголовное дело по статье 174 часть 1 УК РК.

Приговором суда Санат Досов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Адвокат осужденного уже заявили о намерении обжаловать приговор, утверждает, что в деяниях подзащитного нет криминала. Сам Санат Досов признал вину и раскаялся. Он просил суд не лишать его свободы, так как на иждивении у него шесть детей, четверо из которых - несовершеннолетние.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Житель Казахстана получил три года колонии
Бош написал 27.12.2016 18:48
Мало дали
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(без названия)
Читатель Рустем написал 27.12.2016 17:26
Вот такая вот у нас жизнь критиковать нельзя не только внутри страны, но и соседей трогать нельзя
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