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Московский листок

"Аэрофлоту" заплатят 1 млрд рублей из бюджета за перелеты чиновников

Опубликовано 27.12.2016 в разделе комментариев 0

"Аэрофлоту" заплатят 1 млрд рублей из бюджета за перелеты чиновников

"Аэрофлот" получит более 917 млн рублей за перевозку в 2015 году "высших должностных лиц РФ, иных должностных лиц и официальных делегаций", передает Интерфакс со ссылкой на распоряжение правительства, опубликованное на портале правовой информации.

В документе говорится, что соответствующая сумма будет направлена управлению делами президента РФ "на погашение кредиторской задолженности ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" перед ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии".

Ранее «Коммерсант» сообщал, что специальный летный отряд «Россия» задолжал «Аэрофлоту» более 900 млн рублей за перелеты высших должностных лиц. Погасить этот долг Минфин предлагал за счет ассигнований в 1 млрд рублей, которые изначально были предусмотрены в бюджете 2017 года на транспортные нужды, но позже перенаправлены управделами президента на другие цели

Напомним, «Аэрофлот» выигрывал конкурсы на организацию перевозок официальных делегаций и должностных лиц начиная с 2012 года. По условиям тендеров перевозчик получал право перевозить чиновников по России, в СНГ, Прибалтику, Европу, Канаду, США, Центральную и Южную Америку, в Азию и на Ближний Восток, на самолетах Ан-148, Falcon, Ил-96, Ту-134, Ту-154, Ту-214, Як-40, а также на вертолетах AW139 и Ми-8. В перечень затрат авиакомпании входило обслуживание воздушных судов, предоставление метеорологических и аэронавигационных услуг, проживание и питание экипажа в аэропортах, а также оказание медицинских услуг.

 



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