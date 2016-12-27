Минкульт предложил штрафовать россиян за скачивание пиратского контента

Министерство культуры предлагает ввести в России систему штрафов за скачивание пиратского контента, сообщает Rambler News Service со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского. «Министерство культуры поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства, соответствующие предложения мы разрабатываем с депутатами Государственной думы. Это обсуждалось на встрече у вице-спикера (Госдумы) Толстого на расширенном заседании комитета по культуре и комитета по СМИ на прошлой неделе», — заявил министр. По его словам, это лишь одна из инициатив министерства по ужесточению антипиратского законодательства.

«Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб», — сказал Мединский.

Напомним, вступившая в силу в мае этого года новая версия антипиратского закона позволяет навсегда блокировать те сайты, которые суд дважды признал нарушителями прав на интеллектуальную собственность. Минкульт, в свою очередь, неоднократно пытался «продавить» поправки, предполагающие досудебную блокировку сайтов, распространяющих пиратский контент. Однако Минкомсвязь и интернет-сообщество не поддержали данную инициативу.