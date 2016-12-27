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Московский листок

Минкульт предложил штрафовать россиян за скачивание пиратского контента

Опубликовано 27.12.2016 в разделе комментариев 7

Минкульт предложил штрафовать россиян за скачивание пиратского контента

Министерство культуры предлагает ввести в России систему штрафов за скачивание пиратского контента, сообщает Rambler News Service со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского. «Министерство культуры поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства, соответствующие предложения мы разрабатываем с депутатами Государственной думы. Это обсуждалось на встрече у вице-спикера (Госдумы) Толстого на расширенном заседании комитета по культуре и комитета по СМИ на прошлой неделе», — заявил министр. По его словам, это лишь одна из инициатив министерства по ужесточению антипиратского законодательства.

«Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб», — сказал Мединский.

Напомним, вступившая в силу в мае этого года новая версия антипиратского закона позволяет навсегда блокировать те сайты, которые суд дважды признал нарушителями прав на интеллектуальную собственность. Минкульт, в свою очередь, неоднократно пытался «продавить» поправки, предполагающие досудебную блокировку сайтов, распространяющих пиратский контент. Однако Минкомсвязь и интернет-сообщество не поддержали данную инициативу.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
......... написал 27.12.2016 20:32
в результате бедные станут беднее, богатые богаче - все как обычно
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и это правильно
Хруст написал 27.12.2016 20:26
надо штрафовать вообще за скачивание
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какому идиоту понадобился российский пиратский контент качать?
Анасзтаз написал 27.12.2016 20:11
что вообще такого россия выпускает, что б это комуто нужно было качать?!!!! Дурацкие комедии которые делают обсалютные бездари для таких же дебил? Софт не выпускает, все книги которые читают написаны до горбачева-эльцина-путина. Музыка китркорова-пугачевой-крутого вообще нахрен никому не нужна, разве что только после поллитра. Ну что еще качать? за чьи права так усердно бъется этот урод? Правильно- ЗАПАД!!!!
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судя по данным рутрекера более 90% скачанного - зарубежный контент!!!!
ivan написал 27.12.2016 20:03
Так какого хрена этот хренинский печется о авторских правах вероятного противника? Может дачка или гражданство обязывают?
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говорят, что к сожалению нет
kerg написал 27.12.2016 19:59
в его дисере вроде б оригинальный текст, потому вся работа полный маразм и лженаука
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Re: А что?-у Мединского в ДИСЕРЕ нет пиратского контента?
Это что?! написал 27.12.2016 19:40
В ДИСЕРЕ...
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А что?-у Мединского в домене нет пиратского контента?
Это что?! написал 27.12.2016 19:38
Вот же проблемы у них! То рыбалку оброком усложнить, до допинг скрыть, то пираты. УжОс. Как жЫть?...
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