Глава ЦБ Набиуллина пообещала стабильный рубль при любом сценарии

Банк России не ожидает сильных потрясений на валютном рынке при любом сценарии развития экономики, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 1".

"Мы при любом сценарии (развития экономики) не ожидаем каких-то сильных потрясений. Потому что плавающий курс является, скажем так, амортизатором для внешних шоков", - заявила глава ЦБ.

По ее словам, чем выше мировые цены на нефть, тем крепче курс рубля. "И наоборот - чем ниже цена на нефть, тем, при прочих равных, слабее рубль. Но эта зависимость стала меньше: при том же изменении цен на нефть рубль реагирует в два раз меньше", - сказала Набиуллина.