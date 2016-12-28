Минтранс вполне устраивают Ту-154

Запрещать эксплуатацию самолетов Ту-154М нецелесообразно, заявил журналистам глава Минтранса России Максим Соколов. По мнению Соколова, приостановить полеты Ту-154 может министерство обороны, к которому относился разбившийся самолет, но такое решение не распространится на самолеты Ту-154 гражданской авиации. Этот тип самолетов за историю своей эксплуатации давно зарекомендовал себя, как очень надежный...

Вообще-то эксплуатация Ту-154 на пассажирских линиях давно прекращена, так что что имел в виду министр транспорта - бог его знает. Производство его давно закрыто.

Всего в авариях и катастрофах потеряно 72 самолёта Ту-154, погибло 3263 человека - много это или мало? Но эпитет "очень надежный", мне кажется, не вполне уместен для самолета, которому принадлежит в том числе и печальный рекорд - самая большая катастрофа в советской авиации, когда погибли 200 человек.

Сегодня эксплуатируются менее 50 самолетов этого типа, из них 2 в Белоруссии, несколько машин в ВВС Китая. В России эксплуатируется в основном компанией Алроса на дальних маршрутах и военными. На июнь 2013 года крупнейшим пользователем Ту-154 в России была авиакомпания «UTair» (23 машины), но она вывела Ту-154 из состава флота. Крупнейшим пользователем Ту-154 за пределами России является Казахстан (12 машин).

Я не знаю, сколько еще т назад, и за эти годы они не стали ни моложе, ни безопасней.

Зачем, например, настругали "Суперджетов"? Так много вополей о том, что это замечательный самолет! Ну так закупайте, выпускайте. Не?

Ну конечно стоимость этого чуда техники около 36 миллионов долларов, ну так знали, на что шли?

Говорили-говорили о восстановлении выпуска Ту-334, вроде бы даже определили для этого Казанский авиазавод. И где? И что? Правда теперь есть трудности, поскольку двигатель планировалось выпускать в кооперации с Украиной, но навряд ли это нерешамемая задача. Если ее решать, конечно.

Хотя все очень просто. Если не принимать решения, то ничего и не будет.

А.Б.