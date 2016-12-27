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Московский листок

Парламент Кубы запретил возводить Фиделю Кастро памятники и называть в его честь улицы

Опубликовано 27.12.2016 в разделе комментариев 1

Парламент Кубы запретил возводить Фиделю Кастро памятники и называть в его честь улицы

Парламент Кубы одобрил во вторник закон, запрещающий использование имени покойного лидера страны Фиделя Кастро в "наименованиях учреждений, площадей, парков, улиц, проспектов и других общественных мест, а также в любых видах наград, почетных титулов или заслуг".

Как передает ТАСС, согласно последней воле лидера Кубинской революции, закон также запрещает использование его изображения при возведении памятников, установки бюстов, статуй, памятных досок и т. п. Кроме того, документ накладывает запрет на упоминания любого рода команданте, когда дело касается "коммерческой марки или другого отличительного знака, домена или дизайна в коммерческих или рекламных целях".

Вместе с этим, закон разрешает использование имени лидера страны в названиях организаций, которые могут быть образованы "для изучения и распространения его мышления и дела". Также не запрещено деятелям искусства черпать вдохновение в образе Фиделя Кастро и использовать его имя или изображение в своем творчестве - в литературе, музыке, танце, кино, живописи или прикладном искусстве. Разрешается и использование на публичных мероприятиях изображений Фиделя Кастро и его фотографий, сделанных во время революционной деятельности.

Закон, вступающий в силу с момента его принятия, будет опубликован в Gaceta Oficial, официальном издании Министерства юстиции Кубы.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!TJJBOG -TAKI!!!&&& написал 28.12.2016 01:06
Таки Великий Фидель здорово придумал! Вот захочет бы-дло, которому начхать ан все, кроме скотских потребностей таки уничтожить Ему памятник или переименовать улицу в честь какого-нибудь ублюдка - а не сможет!
Сколько добра для тупых населюков не делай - благодарности не будет! То таки да... Потому, что большая часть тупых населюков - то просто тупое, жадное, развращенное и хитрое бы-дло и жить ему не в Коммунизме, а в хлеву... То таки да...
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