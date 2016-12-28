Российские чиновники признали существование допинговой системы

Российские чиновники впервые признали наличие в стране допинговой программы, сообщает The New York Times. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович в интервью изданию назвала это «институциональным сговором». При этом, она отметила, что руководство страны не имеют к этому никакого отношения.

Издание также приводит слова главы независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова. «С моей точки зрения, как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы сделали много ошибок», — сказал он.

По его словам, необходимо выяснить, по каким причинам молодые спортсмены принимают допинг, и почему они на это соглашаются.

По словам арбитра Спортивного арбитражного суда Виктора Березова, система допинга в России «сломана».

«Хорошо, что в распоряжении WАDA оказался Родченков. Возможно, в Китае, Лондоне и где угодно могут случиться ровно те же вещи. Потому что система сломана», — сказал Березов.

Напомним, в начале декабря была представлена вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В нем утверждается, что в России была использована «уникальная схема обмана», в которую были вовлечены более тысячи спортсменов, а также чиновники и структуры Минспорта.