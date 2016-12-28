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Московский листок

Россияне стали меньше доверять телевидению и больше - интернету

Опубликовано 28.12.2016 в разделе комментариев 0

Россияне стали меньше доверять телевидению и больше - интернету

В уходящем году россияне в среднем стали на семь минут в день меньше смотреть телевизор и на 18 минут больше времени проводить в интернете, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование Deloitte. При этом индекс доверия россиян интернету как источнику информации оказался выше чем у телевидения.

Аналитики отмечают, что уровень доверия к новостным, аналитическим и официальным сайтам в 2016 году снизился до 35% против 40% в предыдущем. Доверие к телевидению убавилось с 29% до 28%, к газетам - выросло с 2% до 3%, к журналам - с 0% до 1%, к радио осталось на прежнем уровне - 2%.

Рост медиапотребления в России в 2016 году составил 6%, подсчитали в Deloitte. Главными драйверами роста в этом сегменте остаются интернет (62%), электронные книги (31%) и видеоигры (4%). Рост онлайн-активности произошел за счет старших возрастных групп, а также за счет пользования смартфонами, отмечается в исследовании.

При этом потребление офлайн-медиа продолжает устойчиво снижаться. Если в 2015 году потребление печатных СМИ снизилось на 17%, то в 2016-м падение составило уже 24%. На 16% меньше стали читать печатные книги, тогда как в 2015 году снижение составляло 9%. Потребление телевидения уменьшилось на 8%, радио — на 4%.

 



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