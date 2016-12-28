Россияне считают низкую зарплату и экономику главными проблемами страны

Россиян в уходящем 2016 году больше всего беспокоили низкие зарплаты (18% опрошенных) и состояние экономикой в целом (18%), сообщают социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В число ключевых проблем страны также вошли здравоохранение (17%), безработица (15%) и рост цен (13%). В числе проблемных тем опрошенные также называли ситуацию в образовании (11%), социальную политику (9%), низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%).

"В последние два месяца опросы фиксируют повышение эмоциональной напряженности в связи с проблемным фоном: россияне называют в полтора раза больше проблем, чем в прошлом декабре или в начале года. Сквозная проблема — снижение доходов населения — не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем; она так или иначе проявляется для россиян во многих сферах. Наибольшее обострение фиксируется по двум направлениям: здравоохранение и образование", цитирует РИА Новости руководителя исследовательских проектов ВЦИОМ Юлию Баскакову.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 10-11 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах среди 1600 человек.