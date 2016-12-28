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Московский листок

Жителя Твери обвинили в финансировании ИГИЛ за перевод 2 тысяч рублей знакомому в Турцию

Опубликовано 28.12.2016 в разделе комментариев 4

Жителя Твери обвинили в финансировании ИГИЛ за перевод 2 тысяч рублей знакомому в Турцию

Следствие предъявило обвинение в финансировании терроризма 25-летнему жителю Твери, этническому азербайджанцу Нурлану Гаджиеву Нурлану Гаджиеву.

Как сообщает «Радио Свобода», молодой человек попал под следствие за то, что в 2014 году он перевел 2000 рублей на банковскую карточку своему знакомому, находившемуся в Турции.

По словам адвоката обвиняемого Елены Романовой, уголовное дело было возбуждено в марте 2016 года. Обвинения предъявлены по первому пункту статьи 205.1 УК РФ, предусматривающей наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Сам Гаджиев рассказал изданию, что в 2014 году он познакомился в гостях у знакомых с молодым человеком. Они подружились и стали общаться. Вскоре Гаджиев увидел, что его друг публикует в социальной сети фотографии из Стамбула. В ответ на расспросы тот ответил, что переехал в Турцию с женой и ребенком и зарабатывает на жизнь, работая водителем. Вскоре в азербайджанской диаспоре прошел слух, что знакомый Гаджиева примкнул к боевикам в Сирии. Азербайджанец написал ему личное сообщение и попросил подтвердить это. По словам обвиняемого, он получил утвердительный ответ: "Он сказал, что время от времени бывает в Сирии в зоне боевых действий, и начал впаривать мне свою идеологию". Как утверждает Гаджиев, в ответ он стал убеждать своего друга вернуться в Россию и сказал, что "не понимает, как можно убивать людей, в особенности мусульман".

Через какое-то время знакомый Гаджиева написал ему, что у него обнаружен рак, и он ждет операции. Гаджиев предложил помочь деньгами и перевел на карточку Сбербанка супруги своего друга 2000 рублей. После этого, как утверждает Гаджиев, он прекратил любое общение со своим знакомым.

В 2015 году Гаджиевым заинтересовались правоохранительные органы, предложив ему "сотрудничество" в обмен на условный срок и штраф, в противном случае пригрозив тюремным заключением. Гаджиев обратился с советом к главе диаспоры. Тот рассказал ему, что знакомый сотрудник ФСБ пообещал освободить Гаджиева от ареста до суда в обмен на явку с повинной и обещание не нанимать адвоката вместо государственного защитника. Гаджиев явился в полицию и подписал бумаги, которые, по его словам, были заготовлены для него заранее.

Позже обвиняемый узнал, что условное наказание по статье его статье (205.1) не предусмотрено, а срок может составить до 10 лет тюрьмы.

В настоящий момент Гаджиев ожидает суда под подпиской о невыезде.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Re:Горсправка упрямо выдает имя "Путин"!:)
Это что?! написал 28.12.2016 13:26
Правда, с особой пометкой "социальная группа "питерские"":)
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Re: Не подскажете контакты руководителя русской диаспоры Москвы, чтобы можно было обратиться в трудн
Это что?! написал 28.12.2016 13:24
Горсправка упрямо выдает имя "Путин"!:)
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(без названия)
Сидор написал 28.12.2016 13:20
"...и сказал, что "не понимает, как можно убивать людей, в особенности мусульман"."
Вот если бы христиан или атеистов убивал, тогда понимает, убивай себе на здоровье!
Короче говоря:
"Рафик саусэм неуиноуатый, дэнги на опэрацыйу пасилаль!"
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(без названия)
Сидор написал 28.12.2016 13:13
"Гаджиев обратился с советом к главе диаспоры."
----------------------------------------------------------------------
Не подскажете контакты руководителя русской диаспоры Москвы, чтобы можно было обратиться в трудной ситуации?
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