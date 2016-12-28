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Московский листок

Генпрокуратура уличила "Роснано" в нарушениях закона о госзакупках

Опубликовано 28.12.2016 в разделе комментариев 1

Генпрокуратура уличила "Роснано" в нарушениях закона о госзакупках

Генеральная прокуратура России направила главе Роснано Анатолию Чубайсу представление с требованием устранить нарушения c несвоевременной оплатой при закупках и наказать виновных. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства, проведенная проверка выявила несвоевременную оплату по заключенным договорам с предпринимателями, а также нарушения законодательства относительно несвоевременного размещения в единой информационной системе в сфере закупок необходимых сведений

"Несмотря на то, что несвоевременная оплата компанией обязательств по исполненным договорам создавала предпосылки наступления для них негативных социально-экономических последствий, связанных с возникновением задолженности по зарплате, налогам и сборам, предусмотренные соглашениями услуги оплачивались ("Роснано") контрагентам с нарушением установленных сроков от двух рабочих дней до одного года", - отметили в Генпрокуратуре.

"В целях устранения выявленных нарушений Генеральной прокуратурой Российской Федерации председателю правления компании внесено представление. Поставлен вопрос об ответственности виновных лиц", - сообщили в ведомстве.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик658 написал 28.12.2016 15:10
Чубайс часто вызывает на ковер Самца?
Айфончика, понятно, он тоже за человека не считает?
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