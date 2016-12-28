Российский малый бизнес потерял уверенность в завтрашнем дне

Более трети предпринимателей в России (37%) не чувствуют защищенности и уверенности в завтрашнем дне, при этом среди представителей малого бизнеса таковых насчитывается почти половина - 48%, передает RNS со ссылкой на октябрьское исследование аналитического центра НАФИ.

«Чаще в IV квартале 2016 года позитивные прогнозы озвучивают топ-менеджеры средних и крупных компаний (63% против 53% среди микроорганизаций)», — следует из результатов опроса.

В целом финансовое положение своего бизнеса 42% предпринимателей оценивают как хорошее и еще 40% — как среднее. Доля негативных оценок в октябре составила 16%, причем плохо о состоянии своего бизнеса отзывались в основном микропредприятия (25% против 14–15% среди остальных компаний), отмечают в НАФИ.

Ухудшение финансового положения предприятия за год предприниматели отмечают реже, следует из результатов опроса. В октябре 51% руководителей заявили о таком ухудшении против 65% в марте. Крупный бизнес по этому показателю оказался наиболее стабильным: 33% руководителей указали на отсутствие каких-либо изменений в финансовых показателях.