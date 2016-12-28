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Московский листок

Российский малый бизнес потерял уверенность в завтрашнем дне

Опубликовано 28.12.2016 в разделе комментариев 1

Российский малый бизнес потерял уверенность в завтрашнем дне

Более трети предпринимателей в России (37%) не чувствуют защищенности и уверенности в завтрашнем дне, при этом среди представителей малого бизнеса таковых насчитывается почти половина - 48%, передает RNS со ссылкой на октябрьское исследование аналитического центра НАФИ.

«Чаще в IV квартале 2016 года позитивные прогнозы озвучивают топ-менеджеры средних и крупных компаний (63% против 53% среди микроорганизаций)», — следует из результатов опроса.

В целом финансовое положение своего бизнеса 42% предпринимателей оценивают как хорошее и еще 40% — как среднее. Доля негативных оценок в октябре составила 16%, причем плохо о состоянии своего бизнеса отзывались в основном микропредприятия (25% против 14–15% среди остальных компаний), отмечают в НАФИ.

Ухудшение финансового положения предприятия за год предприниматели отмечают реже, следует из результатов опроса. В октябре 51% руководителей заявили о таком ухудшении против 65% в марте. Крупный бизнес по этому показателю оказался наиболее стабильным: 33% руководителей указали на отсутствие каких-либо изменений в финансовых показателях.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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так им и надо.
тупой еще тупее написал 28.12.2016 15:00
Как мне говорил бывший горкомовец кпсс пять лет назад. Я за частную собственность. Инда успел сп.здить долю соцпредприятия выгнав всех работяг. Продал дорого. Купил дачи ,машины мерсы, квартиры.. Бабло закончилось. Сп.здить у социализма боле нет возможности. Второй прихватизации нет. Заныл. За все надо платить и имущество содержать. Теперь говорит. Капиталисты сволота. Думаю скоро распролавать будет сп.женое. а так ему и надо.
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