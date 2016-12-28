В России потребление алкоголя уменьшилось почти в два раза за десять лет

Потребление алкоголя в России за последние десять лет снизилось почти в два раза - с 18 до 10 литров на человека в год, заявила в интервью телеканалу «Россия 24» министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«У нас уменьшилось и употребление алкоголя на душу населения, и потихоньку меняется культура потребления алкоголя. Если 10 лет назад это было 18 литров на душу — это очень много, то сейчас тоже много, но все-таки это 10 с небольшим литров», - сообщила министр.

При этом она отметила, что согласно исследованиям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), потребление чистого алкоголя на душу населения не должно превышать 8 литров в год, иначе оно является опасным для здоровья человека.