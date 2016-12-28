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Московский листок

Мосгордума приравняла встречи депутатов с избирателями к митингам

Опубликовано 28.12.2016 в разделе комментариев 1

Мосгордума приравняла встречи депутатов с избирателями к митингам

Мосгордума в среду сразу в трех чтениях приняла закон, приравнивающий публичные встречи депутатов Московской думы с избирателями к митингам, сообщает ТАСС. За принятие поправок проголосовали 30 депутатов, против — всего трое. Согласно принятому документу, порядок таких встреч будет регулировать закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

По словам заместителя председателя комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Кирилла Щитова, отныне все встречи депутатов с избирателями, кроме собраний, должны будут согласовываться с органами власти не позднее чем за 10 дней до их проведения.

"Если депутатом принимается решение провести встречу с избирателями в форме иного публичного мероприятия, например, пикета или митинга, шествия, демонстрации, то тогда в целях обеспечения безопасности и самих участников этого публичного мероприятия, и других жителей столицы, которые не являются участниками данного мероприятия, но находятся рядом, также в целях бесперебойного движения транспорта и беспрепятственного прохода граждан и функционирования городских служб жизнеобеспечения, необходимо выполнять требования, которые предусматриваются федеральным законодательством и законодательством города Москвы", - добавил Щитов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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#Он#же#вор#шельма#и#самозванец написал 28.12.2016 18:16
Показ по ТВ рожи Путина предлагаю приравнять к рекламе терроризма.
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