Мосгордума приравняла встречи депутатов с избирателями к митингам

Мосгордума в среду сразу в трех чтениях приняла закон, приравнивающий публичные встречи депутатов Московской думы с избирателями к митингам, сообщает ТАСС. За принятие поправок проголосовали 30 депутатов, против — всего трое. Согласно принятому документу, порядок таких встреч будет регулировать закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

По словам заместителя председателя комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Кирилла Щитова, отныне все встречи депутатов с избирателями, кроме собраний, должны будут согласовываться с органами власти не позднее чем за 10 дней до их проведения.

"Если депутатом принимается решение провести встречу с избирателями в форме иного публичного мероприятия, например, пикета или митинга, шествия, демонстрации, то тогда в целях обеспечения безопасности и самих участников этого публичного мероприятия, и других жителей столицы, которые не являются участниками данного мероприятия, но находятся рядом, также в целях бесперебойного движения транспорта и беспрепятственного прохода граждан и функционирования городских служб жизнеобеспечения, необходимо выполнять требования, которые предусматриваются федеральным законодательством и законодательством города Москвы", - добавил Щитов.