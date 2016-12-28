В Подмосковье с 2017 года заработают платные парковки

Платные парковки в Московской области появятся в 2017 году, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. "Очевидно, что удобная парковка предполагает, в том числе, и оплату за парковочные места в местах общего пользования, в определенных местах наших городов парковка будет платная. И это поддерживают наши жители… И, конечно, будут создаваться бесплатные парковки", - цитирует Воробьёва РИА Новости.

По его словам, все подмосковные города уже реализуют эту программу, но пока нет жесткой системы наказания за парковку на газонах и на тротуарах. «В 2017 году мы планируем приступить комплексной реализации этой программы", отметил губернатор.

Ранее в министерстве транспорта Московской области сообщили, что первые платные парковки на территории области могут появиться уже в 2017 году, но их введение будет обсуждаться с жителями.