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Московский листок

В Подмосковье с 2017 года заработают платные парковки

Опубликовано 28.12.2016 в разделе комментариев 1

В Подмосковье с 2017 года заработают платные парковки

Платные парковки в Московской области появятся в 2017 году, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. "Очевидно, что удобная парковка предполагает, в том числе, и оплату за парковочные места в местах общего пользования, в определенных местах наших городов парковка будет платная. И это поддерживают наши жители… И, конечно, будут создаваться бесплатные парковки", - цитирует Воробьёва РИА Новости.

По его словам, все подмосковные города уже реализуют эту программу, но пока нет жесткой системы наказания за парковку на газонах и на тротуарах. «В 2017 году мы планируем приступить комплексной реализации этой программы", отметил губернатор.

Ранее в министерстве транспорта Московской области сообщили, что первые платные парковки на территории области могут появиться уже в 2017 году, но их введение будет обсуждаться с жителями.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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так я и знал!
Тень написал 28.12.2016 17:51
собякинский мудизм заразителен
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