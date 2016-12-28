39% украинцев ждут в 2017 году нового Майдана

39% украинцев допускают повторение Майдана в 2017 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно результатам исследования, 61,8% опрошенных считают, что в их населенном пункте массовые протесты маловероятны, вероятными такие события считают 23,3%. О готовности лично принять участие в подобных митингах заявили 20,2% респондентов, 61,2% - неготовы.

Социологи отмечают, что более половины украинцев (54,9%) заявили, что не готовы временно терпеть материальные трудности, вызванные осуществлением реформ, тогда как 34,9% согласны потерпеть.

Три четверти украинцев (74,9%) считают, что украинская власть должна сосредоточить основные усилия на урегулировании ситуации в Донбассе и добиться мира. 56,4% заявили о необходимости регулирования цен и снижения коммунальных тарифов, 48,2% - стимулирования развития экономики, 45,6% - борьбы с коррупцией, 41,6% - повышения пенсий.

В ходе опроса, проведенного 16-20 декабря 2016 года в регионах Украины, было опрошено 2018 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.