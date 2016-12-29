"Шарли" высралось на наш траур, спасибо

Французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру в связи с крушением в Черном море российского самолета Ту-154. Карикатура изображает кричащего участника ансамбля имени Александрова, на фоне нарисован падающий самолет. Рисунок подписан фразой: «Репертуар хоров армии расширяется».

А что? Действительно смешно - погибло 92 человека.

Я "Шарли", да?

Но вот как понимать, ведь только что, совсем недавно террористы из ИГ вырезали почти всю редакцию этого журнала.

А что делают российские войска в Сирии, как не бомбят это самое ИГ? В общем, делают это вместо французов - когда-то это была нация воинов, а теперь педерастов.

Сирия, между прочим, бывшая подмандатная территория Франции, и алавитов привели к власти в Сирии именно французы. И не случайно многие в России сегодня задают вопрос, зачем мы сегодня достаем каштаны из огня для чужого дяди, который нам спасибо никогда не скажет.

Исламское государство представляет для России чисто гипотетическую угрозу. А вот для Франции - более, чем реальную. Вот и пусть бы вывела Французская республика свой Иностранный легион с оккупированной Корсики - и вперед в сирийские пески.

А мы бы рисовали веселые карикатурки на тему очередной секирбашка, в Фейсбук бы постили. На тему парижской мечети мамы пророка Исы...

А.Б.