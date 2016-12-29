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Московский листок

"Шарли" высралось на наш траур, спасибо

Опубликовано 29.12.2016 в разделе комментариев 1

карикатуры шарли
"Шарли" высралось на наш траур, спасибо

Французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру в связи с крушением в Черном море российского самолета Ту-154. Карикатура изображает кричащего участника ансамбля имени Александрова, на фоне нарисован падающий самолет. Рисунок подписан фразой: «Репертуар хоров армии расширяется».

А что? Действительно смешно - погибло 92 человека.

Я "Шарли", да?

Но вот как понимать, ведь только что, совсем недавно террористы из ИГ вырезали почти всю редакцию этого журнала.

А что делают российские войска в Сирии, как не бомбят это самое ИГ? В общем, делают это вместо французов - когда-то это была нация воинов, а теперь педерастов.

Сирия, между прочим, бывшая подмандатная территория Франции, и алавитов привели к власти в Сирии именно французы. И не случайно многие в России сегодня задают вопрос, зачем мы сегодня достаем каштаны из огня для чужого дяди, который нам спасибо никогда не скажет.

Исламское государство представляет для России чисто гипотетическую угрозу. А вот для Франции - более, чем реальную. Вот и пусть бы вывела Французская республика свой Иностранный легион с оккупированной Корсики - и вперед в сирийские пески. 

А мы бы рисовали веселые карикатурки на тему очередной секирбашка, в Фейсбук бы постили. На тему парижской мечети мамы пророка Исы...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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две новости никак не дают покоя россиянчегам
Анасзтаз написал 29.12.2016 00:10
петиция за лишение Божены гражданства и картинка в каком-то маленьком, убогом французском журнальчике... При этом обе новости в топе Яндекса. Ну нет более важных тем в России. Видать дела идут оч хорошо
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