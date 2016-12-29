Пора машиностроителям, оборонщикам и военным объединяться - и гнать поганой метлой и Кудрина, и Михаила Эгоновича

«ПЛАН» НЕИЗЛЕЧИМЫХ: ЧТО ПРЕДСТАВИЛ КУДРИН?

Видели тот план «спасения экономики», что предложил любимец ВВП, г-н Кудрин? Вернее, конечно, его писал сподвижничек Гайдара, Михаил Эгонович Дмитриев. Обычный бред кобылы – не сивой, а монетаристской, конечно. Думаю, что нам, как представителям национальных несырьевых промышленников, пора предложить альянс и генералам, и капитанам ВПК. Чтобы вышвырнуть прочь вот это. Друг с другом мы потом полюбовно договоримся. Сейчас главное – нанести удар по сислибам.

САБОТАЖНИКИ

В том, что накарябали Кудрин с Эгоновичем, есть главная мысль. Нас пытаются уверить в том, что, если мы хотим господдержки промышленности, то должны смириться с повышением налогов ради этого. Иначе, если верить Кудрину-Дмитриеву, решительно невозможно! А если мы не хотим повышения налогов, то нужно урезать военные и социальные расходы, увеличив возраст выхода на пенсию до 63 лет.

Все остальное можно не читать. Монетаристские отморозки, они даже не заикаются о том, что для поддержки реального сектора можно использовать и продуктивную эмиссию (через низкопроцентные кредиты реальному сектору), как это делается во всех нормальных странах мира. 5 триллионов в год при нашем на 44% недомонетизированном ВВП – вполне нормально. А чтобы эти денежки не вызывали инфляцию, нужно сурово регулировать тарифы естественных монополий и запретить продажу валюты на Московской бирже в спекулятивных целях. Покупка – лишь под реальные контракты. Эмиссионный путь, используемый и США, и ЕС, и КНР, они полностью отметают. Они и знать не хотят того, что эмиссию можно впрыскивать лишь в конкурентоспособные предприятия, используя механизм постановления 1432 о субсидировании поставок агромашин. Напомню, что производитель в этой схеме получает от государства 25-30% от стоимости машины лишь тогда, когда у него его покупают отечественные аграрии. То есть, машины должны удовлетворять придирчивого ныне потребителя.

Создай такой же механизм для субсидирования производства русских локомотивов, судов, авиалайнеров, станков, энергомашин, электроники, дорожно-строительной техники, оборудования для металлургии, пищевой промышленности, медтехники – и печатай под эти субсидии рубли. Не сокращая ни оборонных расходов, ни социальных трат. При этом рубль субсидий (уже подсчитано) по «мезанизму-1432» в первый же год дает налоговую отдачу в 1,6-1,7 рубля. То есть, вот вам доход для увеличения расходов на медицину и образование. И не надо увеличивать фискального бремени, драть три налоговые шкуры с тех, кто работает и что-то делает.

Но нет! Кудрин-Дмитриев нам говорят, что только через налоги можно собирать деньги на субсидии. И это – очевидное вредительство.

ЧЕГО ОНИ «НЕ ЗАМЕТИЛИ»?

Максим Калашников может продолжить: они до черта чего «не заметили». Таких резервов экономии государственных расходов, как отказ от спортивных «мегапроектов» в триллионы рублей. Как отказ от бессмысленной и дорогой войны в Сирии. Как борьба с воровством среди «королей госзаказа» и среди чиновников. Как конфискация награбленного и направление этих средств в программы финансирования образования и медицины.

Они совершенно «не заметили» того, что отечественных производителей можно поддерживать так, как мы давно предлагали (и как намерен поступить Трамп) – введением разумного, избирательного протекционизма.

Они говорят нам о том, что нужно повышать производительность труда и начинать новую научно-техническую революцию в стране. Это с вашими-то идиотскими налогами? (А Кудрин с Эгоновичем требуют не трогать сложившуюся фискальную систему.) Или с вашими архидорогими кредитами? На какие шиши мы будем закупать новое, совершенное оборудование, роботов и обрабатывающие центры, отморозки вы монетаристские? За красивые глаза Набиуллиной? При том, что конкурировать нам приходится с иностранными производителями, у коих и кредиты – под 1,5-3% годовых, и субсидии от государства имеются.

Только полный идиот может ждать научно-технического рывка в экономике РФ, при этом даже не заикаясь о введении повышенных таможенных пошлин на вывоз сырья (стимуляция его переработки в стране) и широчайших налоговых льгот по налогу на прибыль при вложении собственных средств предприятий в свою модернизацию. Но Кудрин намертво отказывает стране в таком пути. Равно как и в маневре: «Снижение налогов на предприятия, введение прогрессивной шкалы обложения личных доходов».

Слова о «реинжиниринге» инновационных структур в РФ, о перестройке работы РАН и прочего вызывают лишь желание плеваться. Да, перестраивать надо, РАН вы уничтожаете, все эти АСИ, Сколково и «Роснано» - позор. Но разве могут нас научить правильному построению Национальной инновационной системы два бухгалтера, Кудрин и Дмитриев? Они же ни дня в своей жизни не занимались реальным инновационным, научно-техническим предпринимательством. Они не имеют ни малейшего опыта создания успешных промышленных предприятий (или подъема заводов из руин), с выводом их продукции на мировой рынок. Простите, но их поучения «за инновации» сродни советам старой девы насчет секса с мужем, беременности и заботы о младенцах. Может, нас еще евнухи премудростям Камасутры учить вздумают?

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вот позиция Максима Калашникова, но уже не только как публициста, а и члена руководства Партии Дела. Идея такова: политическая борьба в РФ ныне запрещена. Но никто не мешает вести борьбу экономическую, демонстрируя при этом самую горячую преданность Самому. (Мы делаем вид, что не замечаем верховного благоволения к Кудрину). Сейчас самое время объединить усилия, чтобы выкинуть прочь не только Кудрина с Дмитриевым, но и вообще всех сислибов из верховной власти.

Пока за это воевали только мы, представители национальных несырьевого производства и агропрома. Среди нас не было оборонщиков. Но теперь, граждане руководители ВПК и вы, генералы, тоже попадаете под удар. На ваши статьи бюджетных расходов замахиваются. Предлагаю объединиться с нами и покончить для начала с «Кудрин-планом». Если это получится, то дальше можно соединенными усилиями начать операции по вышибанию Набиуллиной из Центробанка, по назначению туда Сергея Глазьева, по смене экономического блока правительства РФ на наш состав. Из вменяемых промышленников-практиков. Если, образно говоря, объединятся в одну фалангу производители хлеба, мяса-молока, тракторов-комбайнов, танков-ракет и представители разных видов Вооруженных сил, то противостоять такой фаланге окажется трудно. Мы сможем покончить с четвертьвековым игом сислибов в экономике и финансах и осуществить свой вариант «трампономики».

Если мы упустим свой шанс сейчас, то, в общем, придется готовиться к более жесткому варианту будущего. Реализации кудринщины станет катализатором экономическо-управленческого (системного) кризиса в РФ. И дело пойдет к неизбежным политическим потрясениям. К революции. РФ ею беременна. Но там уж, как вы понимаете, будет совсем иное «кино».