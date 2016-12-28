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Московский листок

Верховный суд разрешил списывать долги россиян с банковских карт по "упрощенке"

Опубликовано 28.12.2016 в разделе комментариев 1

Верховный суд разрешил списывать долги россиян с банковских карт по "упрощенке"

В 2017 году долги россиян за коммунальные услуги, связь, а также неоплаченные налоги будут списывать с банковских карточек и счетов по упрощенной системе минуя исполнительное производство.

Как передает РИА Новости, соответствующее постановление 27 декабря принял Верховный суд России. Принудительное взыскание может коснуться всех неоплаченных платежей за последние 10 лет.

В постановлении Верховного суда отмечается, что новая процедура позволит поставщикам услуг в ускоренном порядке получить документ из суда и списать деньги со счета. "Бесспорными являются требования, подтвержденные письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, а также признаваемые должником", - поясняется в постановлении.

Таким образом, налоговая инспекция, управляющая компания или интернет-провайдер могут просто принести документы в суд, и тот выпишет судебный приказ. Дальше в дело вступят судебные приставы.

По правилам должника обязаны поставить в известность об списании долга, однако на практике, человек может даже не узнать о том, что с его карты исчезли деньги. К тому же, при такой процедуре возможны ошибки, когда человеку завышают сумму счета или списывают уже оплаченные долги.

«Ускоренная процедура взыскания долгов - не слишком справедливая. Заявление можно написать на кого угодно, и на что угодно, приложив два-три документа. И никто по существу его не будет рассматривать в суде. А если человек не заявит, что не согласен, то априори с ним согласится», - пояснил изданию юрист, эксперт по юридическим вопросам в сфере ЖКХ Кирилл Чернявский.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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по упрощенке
Тень написал 28.12.2016 23:33
спросят со всех этих упырей, без суда, на основании их деяний
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