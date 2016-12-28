В Москве вновь задержаны защитники парка "Кусково"

Правоохранительные органы задержали в столичном парке «Кусково» семерых активистов, дежуривших в лагере и пытавшихся не допустить специальную технику для вырубки деревьев. Как передает сайт ОВД-Инфо, среди задержанных - экскурсовод парка Ольга Белякова и Ольга Каштанова.

По данным издания, вечером 28 декабря в парк приехали семь автобусов с людьми в штатском, семь автомобилей с полицейскими в бронежилетах и пожарная машина. Также были перекрыты выходы и входы в парк.

По словам активиста Валерия Суволых, у желающих произвести вырубку деревьев по-прежнему нет никакой разрешительной документации и подобные действия незаконны.

Напомним, в настоящее время в районе парка "Кусково" возводится Северо-Восточная хорда - крупная автотрасса, которая должна соединить по периферии юго-восток и север столицы. Согласно приказу Министерства культуры РФ от 26 апреля 2016 года площадь усадьбы "Кусково" была уменьшена, что впоследствии позволило строить дорогу на ее территории. Этот случай вызвал большой общественный резонанс и протесты местных жителей, экологов и градозащитников.

13 декабря Верховный суд РФ подтвердил законность строительства трассы на территории объекта культурного наследия усадьбы "Кусково".

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