Крымский мост построить нереально

Политически значимый проект строительства моста через Керченский пролив, начало движения автомобилей по которому запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года, может не осуществиться в намеченные сроки, ввиду того, что второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок. Об этом сообщила газета "Коммерсант", 26.12.2016.

Юрий Медовар, старший научный сотрудник Российской академии наук, Институт водных проблем РАН

Пойти экспертизу во времена СССР, где сидели настоящие ассы, специалисты с колоссально высоких букв, я серьёзно говорю, было очень сложно . Они его завернули. Почему? Там очень сложная геология. Очень сложная геология. Там грязевой вулканизм, там шесть водоносных горизонтов, и плюс ко всему там карст. Куда, как все сейчас объясняют, мы будем бить сваи. Ребята, ничего там бить нельзя: это море, плюс метров 80 донных отложений. Вы в курсе, что там утонул паром, кран плавучий. Его найти не могут, потому что там колоссальные донные отложения. Где-то упал, туда на бок лёг, и всё. Надо делать геофизику, чтобы найти, где он лежит. Плюс ко всему -там две реки впадают: Дон и Кубань. И происходит рассоление морской воды, то есть там идёт замерзание акватории - это штормовая ситуация. Построить можно всё, я согласен, но сколько это будет стоить, и сколько это простоит. Пример Ростова - там два моста рухнули. Ещё лучший пример - это, возвращаясь к нашим баранам, Борисоглебск. Я видел это сам. Там сделали мост, а он рухнул, и убило того, кто стоял под ним...

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