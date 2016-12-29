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Московский листок

Причиной гибели Ту-154 была все-таки неисправность двигателя

Опубликовано 29.12.2016 в разделе комментариев 4

Причиной гибели Ту-154 была все-таки неисправность двигателя

Эксперты при осмотре обломков Ту-154 обнаружили повреждения в двигателе. Специалисты увидели деформацию лопаток турбины двигателя, возможно, перед полётом двигатель был неисправен. 

Собственно, версию резкого снижения тяги надо было рассматривать и раньше, а уж в чем причина - разбираться после обнаружения всех обломков.

Старый самолет, старый двигатель... Что удивительного?

Удивительно только одно - что эти машины не были сняты с эксплуатации еще 15 лет назад. Летать-то на них можно, но вот вероятность катастроф с каждый следующим годом эксплуатации будет нарастать...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Сидор написал 29.12.2016 12:20
Ракета с тепловым наведением не могла эти лопатки деформировать?
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(без названия)
...( настоящий) написал 29.12.2016 12:01
Сожитель Кабаевой выдумает любую версию в свою пользу и эту версию сделают правдой.
Как он еще взрыв А-321 над Синаем не смог списать на экипаж и не исправность двигателя.
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взрыв исключать еще рано
chvv написал 29.12.2016 11:31
Колеса улетели аж на 4.5 км, как видел инфу в обсуждениях. Возможно, если высота была на уровне 2 км или более того. При меньшей высоте только очень мощный взрыв даст импульс чтобы улететь на такое расстояние. Также нужно смотреть разброс обломков вширь. Если взрыв был мощный то и разброс обломков в ширину может быть более 300-500 м (при высоте в 2 км). Если взрыв был в результате технических неполадок, например из-за распыляемого топлива, то сомневаюсь что разброс осколков в ширину будет сильно отличатся от 300-500 м. Но более точно могут оценить лишь взрывники, слишком сложно оценить даже для прикидочных расчетов. Нужны экспериментальные (эмпирические) данные, поскольку очень много составляющих определяющих долю мощности идущей на увеличение скорости обломков.
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(без названия)
очень сильно обожратый написал 29.12.2016 11:19
А вас ничего не напрягает в таком заявлении экспертов, А.Б.? Ведь при падении и ударе об воду такой силы, что самолет на куски развалился, деформируются не только лопатки турбины, но и вообще ВСЁ... Хотелось бы услышать, как эксперты определили, КОГДА произошла "деформация лопаток" - до падения или после. И вот тогда уже можно будет делать какие-то выводы.
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