Причиной гибели Ту-154 была все-таки неисправность двигателя

Эксперты при осмотре обломков Ту-154 обнаружили повреждения в двигателе. Специалисты увидели деформацию лопаток турбины двигателя, возможно, перед полётом двигатель был неисправен.

Собственно, версию резкого снижения тяги надо было рассматривать и раньше, а уж в чем причина - разбираться после обнаружения всех обломков.

Старый самолет, старый двигатель... Что удивительного?

Удивительно только одно - что эти машины не были сняты с эксплуатации еще 15 лет назад. Летать-то на них можно, но вот вероятность катастроф с каждый следующим годом эксплуатации будет нарастать...

А.Б.