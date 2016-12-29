Причиной гибели Ту-154 была все-таки неисправность двигателя

Эксперты при осмотре обломков Ту-154 обнаружили повреждения в двигателе. Специалисты увидели деформацию лопаток турбины двигателя, возможно, перед полётом двигатель был неисправен.
Собственно, версию резкого снижения тяги надо было рассматривать и раньше, а уж в чем причина - разбираться после обнаружения всех обломков.
Старый самолет, старый двигатель... Что удивительного?
Удивительно только одно - что эти машины не были сняты с эксплуатации еще 15 лет назад. Летать-то на них можно, но вот вероятность катастроф с каждый следующим годом эксплуатации будет нарастать...
А.Б.
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Сидор написал 29.12.2016 12:20
...( настоящий) написал 29.12.2016 12:01
Как он еще взрыв А-321 над Синаем не смог списать на экипаж и не исправность двигателя.
chvv написал 29.12.2016 11:31
очень сильно обожратый написал 29.12.2016 11:19