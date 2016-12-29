Главу порта Усть-Луга арестовали за хищение 1,5 млрд рублей

Правоохранительные органы задержали председателя совета директоров управляющей компании санкт-петербургского порта Усть-Луга Валерия Израйлита. Как сообщает газета «Фонтанка», бизнесмену предъявлено обвинение в хищении полутора миллиардов рублей, выделенных для нужд порта. По версии следствия, деньги, выделенные на строительство и обслуживание порта, выводились в офшоры через подставные фирмы.

По данным агентства «Интерфакс», Дзержинский районный суд Петербурга санкционировал арест Валерия Израйлита на 25 суток. Известно, что накануне сотрудники ФСБ провели обыски в управляющей компании и особняке бизнесмена.

ОАО «Компания Усть-Луга» было создано в 1992 г. специально для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн т различных грузов в год. Строительство нового российского порта велось в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России» на условиях государственно-частного партнерства.

Ранее СМИ сообщали, что в 2010 году управляющая компания «Усть-Луга» взяла в ВТБ кредит на 600 млн рублей под гарантии Ленобласти. Позднее банк подал исковое заявление в суд по поводу возврата долга. В ноябре региональные власти перечислили банку 533 миллиона рублей и заявили, что готовятся взыскать с компании задолженность по исполнительному листу. «Усть-Луга» тогда пообещала расплатиться с долгами, продав ряд непрофильных активов в электросетевом бизнесе, после чего вернула 266 миллионов.