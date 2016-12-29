Рейтинг одобрения деятельности Путина обновил годовой максимум

Рейтинг одобрения работы президента России Владимира Путина достиг максимального значения за год — 86,6%, сообщает Всероссийский центр центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты декабрьского соцопроса.
Одновременно с этим вырос рейтинг доверия главы государства. Последний опрос фиксирует его на уровне 62,1%. По данным опроса 10–11 ноября, он составлял 59,2%.
Владимир Путин также лидирует рейтинге общественных деятелей, которым россияне доверяют больше всего, об этом заявили 61,2% респондентов. По данным опроса 10–11 ноября, он составлял 59,2%.
Работу премьер-министра России Дмитрия Медведева одобряют 61,2% опрошенных. Показатель одобрения деятельности правительства РФ вырос до 63,2%.
Согласно опросу, большинство россиян (48%) поддерживают «Единую Россию». Рейтинг ЛДПР составил 12,1%, а КПРФ — 8,8%. «Справедливую Россию» поддерживают 6,5% респондентов.
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вопрос к росиянам написал 29.12.2016 12:27
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Кто может внятно обьяснить такой вывих головного мозга у целой нации?
стоик658 написал 29.12.2016 12:18
Война в Сирии - не сродни же Великой Отечественной войне, когда люди отдавали жизнь за свой народ, за своих детей?
А если это коммерческая война - то почему компенсации родным за погибших за счет бедных пенсионеров и больных детей?
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Пусть те кто посылал - те и скидываются на похороны?