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Московский листок

Рейтинг одобрения деятельности Путина обновил годовой максимум

Опубликовано 29.12.2016 в разделе комментариев 2

Рейтинг одобрения деятельности Путина обновил годовой максимум

Рейтинг одобрения работы президента России Владимира Путина достиг максимального значения за год — 86,6%, сообщает Всероссийский центр центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты декабрьского соцопроса.

Одновременно с этим вырос рейтинг доверия главы государства. Последний опрос фиксирует его на уровне 62,1%. По данным опроса 10–11 ноября, он составлял 59,2%.

Владимир Путин также лидирует рейтинге общественных деятелей, которым россияне доверяют больше всего, об этом заявили 61,2% респондентов. По данным опроса 10–11 ноября, он составлял 59,2%.

Работу премьер-министра России Дмитрия Медведева одобряют 61,2% опрошенных. Показатель одобрения деятельности правительства РФ вырос до 63,2%.

Согласно опросу, большинство россиян (48%) поддерживают «Единую Россию». Рейтинг ЛДПР составил 12,1%, а КПРФ — 8,8%. «Справедливую Россию» поддерживают 6,5% респондентов.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
вопрос к росиянам написал 29.12.2016 12:27
Рейтинг одобрения работы президента России Владимира Путина достиг максимального значения за год &#8212; 86,6%.....
*************************
Кто может внятно обьяснить такой вывих головного мозга у целой нации?
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(без названия)
стоик658 написал 29.12.2016 12:18
Люди летели в Сирии рубить БАБЛО?
Война в Сирии - не сродни же Великой Отечественной войне, когда люди отдавали жизнь за свой народ, за своих детей?
А если это коммерческая война - то почему компенсации родным за погибших за счет бедных пенсионеров и больных детей?
.
Пусть те кто посылал - те и скидываются на похороны?
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