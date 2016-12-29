Рейтинг одобрения деятельности Путина обновил годовой максимум

Рейтинг одобрения работы президента России Владимира Путина достиг максимального значения за год — 86,6%, сообщает Всероссийский центр центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты декабрьского соцопроса.

Одновременно с этим вырос рейтинг доверия главы государства. Последний опрос фиксирует его на уровне 62,1%. По данным опроса 10–11 ноября, он составлял 59,2%.

Владимир Путин также лидирует рейтинге общественных деятелей, которым россияне доверяют больше всего, об этом заявили 61,2% респондентов. По данным опроса 10–11 ноября, он составлял 59,2%.

Работу премьер-министра России Дмитрия Медведева одобряют 61,2% опрошенных. Показатель одобрения деятельности правительства РФ вырос до 63,2%.

Согласно опросу, большинство россиян (48%) поддерживают «Единую Россию». Рейтинг ЛДПР составил 12,1%, а КПРФ — 8,8%. «Справедливую Россию» поддерживают 6,5% респондентов.