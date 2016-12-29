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Московский листок

Армения заявила о боестолкновении с азербайджанскими диверсантами на границе

Опубликовано 29.12.2016 в разделе комментариев 0

Армения заявила о боестолкновении с азербайджанскими диверсантами на границе

Утром 29 декабря вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения на границе с Арменией, заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованисян. По его словам инцидент произошел на участке госграницы на юго-востоке от села Чинари Тавушской области Армении. Он добавил, что во время столкновения применяется «снайперское вооружение и гранатометы». В ходе боестолкновения с группой диверсантов погибли трое армянских военнослужащих, в том числе один офицер. Также погиб один азербайджанский военный, тело которого осталось на армянской стороне.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана заявили, что не располагает сведениями о боестолкновении, якобы происходящем на границе с Арменией. "Какой-либо официальной информации о боестолкновениях на границе нет. Если она появится, минобороны распространит сообщение по официальным каналам", - цитирует ТАСС главу пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.

 



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