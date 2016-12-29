Москвичи просят Путина защитить их от Собянина

Москвичи просят о помощи президента России. Жители столицы ищут защиты от произвола городской администрации. Московскую власть обвиняют в прямом нарушении российской конституции. Активисты считают, что ситуация в столице уже находится на грани взрыва. О причинах массового недовольства жителей Москвы в данный момент известно следующее.

Петиция с призывом о помощи Владимиру Путину, размещенная в интернете, в данный момент уже собрала более 16 тысяч подписей. Активисты, которые выступили против московской администрации, заявляют, что действия властей в транспортной сфере привело к нарушению прав граждан и постоянно провоцирует рост социальной напряженности в столице.

«Политика, проводимая Правительством Москвы в транспортной сфере, привела к росту социального расслоения в обществе и к тому, что большинство жителей Москвы оказались за бортом достойной жизни. Диалог по данному вопросу, между Правительством Москвы и жителями города, отсутствует, протесты игнорируются» — сообщается в петиции. Жители столицы просят Владимира Путина отменить решения городских властей о расширении зоны платной парковки в городе Москве за пределы Бульварного кольца, а также ввести запрет на организацию платных парковок во дворах домов.

Комментарий москвича: Вроде бы всё верно, но... "По форме правильно, а по сути - издевательство!". Ну причём тут платные парковки? Как будто это главная проблема собянинской Москвы!

А ничего так, что этот утырок разломал ларьки, так что во многих местах москвичам стало физически негде перекусить, купить сигарет, цветов, мороженого, оплатить за телефон?

А "ремонт" метро, когда на станции невозможно войти из-за того, что мэрия там обдирает мрамор, заменяя его "чистой и удобной" дешёвой и тошнотворной плиткой?

А ликвидация большей части ночных магазинов и в особенности аптек? Теперь, если у кого внезапно ночью заболел ребёнок и надо срочно купить лекарство, то во многих местах приходится брать такси и ехать как минимум до станции метро, да ещё и не всегда до ближайшей!

А терминалы оплаты в магазинах кому помешали?

А ликвидация маршруток, благодаря которой теперь порой приходится ждать наземного транспорта по полчаса, а у станций метро на автобусных остановках в час пик скапливаются толпы по 100 человек и более?

Более того, этот ... (нехороший человек) умудрился выкрутить руки иногородним перевозчикам, запретив им набирать пассажиров у периферийных станций метро.

- Собянин, ты охренел? Мы тульский перевозчик, а не московский, и тебе не подчиняемся!

- А мне плевать, какой ты перевозчик! Тут Москва - моя вотчина: что хочу, то и творю. Вали за МКАД и набирай там пассажиров. А как уж они будут до тебя добираться - мне пофиг, это их проблемы!

Как-то так...

Про произвол с поликлиниками, дебилизм с "укрупнением школ", когда все школы одного района должны носить один номер, а ученики вынуждены учиться в классе 8 "Ъ", я уж не говорю.

Да, из последнего: запретили продавать в аптеках спиртосодержащие лекарства. Типа, алкаши их будут покупать и пить. Вы, ребята, совсем опнулись? Водка везде продаётся, кому нужно бухать настойкой календулы? Зато лечиться от простуды ею теперь невозможно!

И главное, что все эти запреты нигде официально не обсуждаются и даже не публикуются, а просто молча вводятся по факту!

Андрей Карелин

От редакции: Вероятно проблема платных парковок просто выглядит наиболее наглым попранием конституционных прав граждан. Помните, ведь был объявлен референдум по парковкам? А потом его как-то незаметно свернули... Хотя по-хорошему, сама городская администрация по таким вопросам обязана проводить местный референдум по своей инициативе.

Но зачем им лишние проблемы с какими-то горожанами?

Это ж еще Пушкин писал: "Зачем стадам дары свободы? Их должно резать или стричь". Вот и стригут. Пока.

А.Б.