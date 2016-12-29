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Московский листок

Минобороны переходит к версии теракта на борту Ту-154: радиоэлектронное оружие США?

Опубликовано 29.12.2016 в разделе комментариев 2

сша сирия минобороны авиа
Минобороны переходит к версии теракта на борту Ту-154: радиоэлектронное оружие США?

Следов пожара или взрыва на телах погибших пассажиров Ту-154 и фрагментах самолета, разбившегося в районе Сочи, не обнаружено, сообщил начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов. 

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли на обломках и телах пассажиров следы взрыва или пожара. Представитель Минобороны подтвердил еще раз, что версия теракта исключена. 

В то же время он заявил, что версия теракта в виде механического воздействия не исключается, добавил собеседник агентства. "Кроме взрыва на борту, могло быть какое-то механическое воздействие, не обязательно теракт был связан со взрывом", - сказал Байнетдинов, подчеркнув, что версия теракта не исключается, но не рассматривается в числе основных.

Комиссия по расследованию катастрофы рассматривает около семи версий произошедшей трагедии. "Приоритетной версии нет. В начале работы было более пятнадцати версий. Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше", - сказал собеседник агентства. 

Говоря о содержании этих версий, генерал отметил, что "они стандартные: человеческий фактор, отказ авиационной техники, внешние факторы - сдвиг ветра и орнитологический". "Говорить о об основных версиях преждевременно, так как любое авиационное происшествие имеет многофакторность: здесь и техника, и человеческий фактор, и в том числе внешние воздействие", - добавил он. 

По его словам, графическая модель катастрофы будет создаваться в течение 10-20 дней. "Мы сузили круг версий после предварительной расшифровки. В течение 10-20 дней будем строить графическую модель, моделировать. Потом сопоставлять все факты", - сказал Байнетов. 

Генерал добавил, что несмотря на завершение основной фазы поисковой операции на месте катастрофы Ту-154, работы в Черном море продолжаются, для окончательных выводов нужны дополнительные фрагменты самолета. 

Выкладка ранее найденных фрагментов уже началась. Накануне сообщалось, что найдены 12 крупных и 1547 мелких фрагментов самолета. В четверг, 29 декабря, глава Минтранса РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию катастрофы, сообщил, что со дна Черного моря подняты 13 крупных и почти две тысячи мелких обломков самолета, а также более 230 фрагментов тел погибших. Он добавил, что район катастрофы обследован полностью и "все, что связано с крушением" и выяснением причин катастрофы (двигатели, шасси), уже поднято. 

От редакции: То есть все компетентные в РФ органы пока упорно доказывают, что ни черта они некомпетентны. То ли двигатель, то ли ошибка пилотов, то ли всё же теракт... И ведь времени-то прошло достаточно, чтобы хотя бы с генеральной версией определиться! Кстати, в столь любимых правящими и "оппозиционными" либералами США версия относительно теракта 9.11 - появилась уже чётко одна, сутки спустя других не было. Для экспертов там скорость - это дело чести. Не растягивают эти нюни - собственно утверждая соотечественников, что некомпетентны тут все, от президента до пилотов, которые завалив хвост пытались зачем-то приземлиться на воду, едва взлетев из адлерского аэропорта.

Однако, пока в Минобороны топчутся вокруг версии о каком-то новейшем типе теракта, московские левые (среди которых есть и физики. не только лирики, как я) вполне серьёзно муссируют версию о радиоэлектронном ударе. Тут впору вспомнить "программу СОИ" и все те "звёздные войны", которые были чистой воды информационной уткой - "пиаром", как теперь можно сказать. Так вот - радиоэлектронный удар вполне отвечает и новой "версии" Минобороны. Только вот осталось обнаружить хотя бы один экземпляр радиоэлектронного оружия... А то - простор для конспирологов. И Чавеса заразили вирусным раком, и вот самолёт чуть ли не из космоса завалили... Неужели такое раболепно-отчаянное состояние общественого сознания у нас в стране, что хоть снова Чумака на ТВ зови или Кашпировского "давай устаноуку" сажай в КДС?

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
феерично написал 29.12.2016 18:08
Че то ни разу не прозвучала версия с хохлами , которые сбили в прыжке. Или дроном в полете погнули лопасти всех движков.
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(без названия)
Левон Казарян написал 29.12.2016 17:57
Радиоэлектронное вмешательство должно быть легко обнаруживаемым, так как любой сигнал ловится.
.
Уважаемый главный редактор "Форума.мск" Анатолий Баранов может официально запросить службу контроля радиоэфира.
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