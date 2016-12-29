Литва выразила вулканическое недоумение по поводу "атомного инцидента" в дружбе РФ и Белоруссии

Министерство иностранных дел Литвы в четверг, 29 декабря, вручило ноту протеста послу Белоруссии Александру Королю с требованием как можно быстрее предоставить Вильнюсу подробную информацию об инциденте, связанном с корпусом реактора строящейся Белорусской АЭС. Об этом говорится в сообщении на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 26 декабря при транспортировке в Белоруссию с завода в России нового корпуса реактора для первого блока Островецкой атомной электростанции, которая строится в Белоруссии в 50 км от Вильнюса.

Как сообщалось на сайте Белорусской АЭС, "во время выполнения маневровых операций" в Витебской области на станции Славное Белорусской железной дороги произошло "в негабаритном месте незначительное касание" защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза (корпуса реактора для Белорусской АЭС) об опору контактной сети.

В итоге повреждений на корпусе реактора не выявлено. Нарушения графика движения поездов не было. Груз далее проследовал по установленному расписанию, отмечается в сообщении.

Корпус реактора везли из России

По данным агентства "БелТА", корпус реактора изготовлен на предприятии "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области, которое является филиалом АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион "Росатома" - "Атомэнергомаш"). В Белоруссию он был отправлен 31 октября.

От завода-изготовителя "Атоммаш" корпус реактора перевезли на специализированной автомобильной технике на причал Цимлянского водохранилища в Волгодонске. Речной этап перевозки продлился до Нововоронежа. До поселка Островец в Гродненской области, рядом с которым строится АЭС, корпус перевозили по железной дороге на специализированном транспортере, говорится в сообщении. Поздно вечером 28 декабря он был доставлен на АЭС.

Ранее стало известно, что "Росатом" по просьбе Минска заменит корпус реактора первого блока строящейся Белорусской АЭС. Корпус реактора ВВЭР-1200 весит более 330 тонн, его высота - 13 метров, диаметр - 4,5 метра. Изделие представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху он герметично закрыт крышкой.

От редакции: У Литвы вообще какое-то предвзято-паническое отношение к атомной энергетике, хотя именно там, в Литовской ССР строилась мощнейшая АЭС, как объединитель трёх республик, дающая энергию и Белоруссии, и Латвии, и даже Эстонии оставалось (хотя в первоначальные планы она не входила)! А как она строилась торжественно, всем Союзом - с планами, конечно же, выходящими за временные границы республик - любая революционная подвижка в энергетике ещё с 1950-х годов связывалась с шагом к коммунизму (вспомним слова героя Алексея Баталова из "9 дней одного года" - "энергия это... в конце концов коммунизм"). Остановленная именно вследствие социально-регрессных панических настроений в 2009-м году атомная электростанция на северо-востоке Литвы, действовала 26 лет: с 31 декабря 1983 года по 31 декабря 2009 года. За время эксплуатации оба энергоблока выработали 307,9 млрд кВт·ч электроэнергии (из них первый блок — 137,7, второй блок — 170,2). Станция находится на южном берегу озера Друкшяй.

И вот теперь Литве, не имеющей ни былой промышленности, ни былых источников энергии (ЕС - диктует свои правила), видимо, завидно стало, что рядом всё же появится АЭС - но уже былого всесоюзного размаха, конечно, ждать не приходится. Тенденции иные - тогда строили, забыв о национальностях, теперь же экс-союзные экс-друзья только и могут, что собачиться по самому малому поводу (повод действительно малый - в нём отразилась дружба лишь двух народов, двух республик former USSR)... Кстати, атомно-панические настроения в ЕС - не редкость. В Швеции закрыли АЭС сразу после Чернобыльской аварии - ту самую, датчики которой первыми и сообщили о трагедии. Зато в Финляндии построили новую АЭС, а энергию она гонит в Швецию - всё повторяется, всё это лицемерие и желание получать электроэнергию без каких-либо рисков, с экологическим "кипсмайлингом"...

Д.Ч.