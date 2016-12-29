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Московский листок

Национальный Лидер освободил тюремщиков от ответственности за здоровье избитых и покалеченных ими

Опубликовано 29.12.2016 в разделе комментариев 0

фсин гуин
Национальный Лидер освободил тюремщиков от ответственности за здоровье избитых и покалеченных ими

Путин подписал закон, вносящий изменения в законы "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Нововведения, о которых правозащитники отзываются как о "законе садистов", подробно описывают применение сотрудниками ФСИН физической силы и оружия в отношении заключенных. Этот закон был принят Госдумой 21 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года.

"Сотрудники уголовно-исполнительной системы вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, на охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы, при исполнении обязанностей по конвоированию и в иных случаях, установленных настоящим законом", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В законе также говорится: "Сотрудник уголовно-исполнительной системы не несет ответственности за вред, причиненный осужденным, лицам, заключенным под стражу, и иным лицам при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, если применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим законом и другими федеральными законами".

После внесения в Госдуму документ, разработанный в правительстве РФ, вызвал негативные отзывы в СМИ и критику со стороны правозащитников. Первое чтение законопроект прошел в такой спешке, что в него не успели внести согласованные с правозащитниками коррективы. Ко второму чтению он претерпел значительные изменения.

Тем временем правозащитники и родственники уже 27 дней пытаются установить местонахождение единственного в РФ осужденного по статье 212.1 ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения митинга или пикетирования") Ильдара Дадина, который в ноябре сообщил и пытках и избиениях в карельской колонии N7. Его супруга Анастасия Зотова написала в Facebook, что из ФСИН "пришла очередная отписка - по закону мы вам не обязаны ничего сообщать".

Участники проекта "Территория пыток", созданного после заявления Дадина о садистах в пенитенциарном ведомстве, организовали адвокатские опросы 29 бывших и нынешних заключенных трех карельских колоний, которые в деталях описали издевательства сотрудников ФСИН и полученные увечья. Правозащитники сообщают об угрозах в адрес адвокатов со стороны сотрудников ФСИН.

Напомним, оппозиционный активист Ильдар Дадин, отбывающий наказание в сегежской колонии ИК-7 в Карелии, был переведен в одиночную камеру сроком на полгода. Такое решение сотрудники ФСИН приняли после драки Дадина со своим с сокамерником, к которому были приняты аналогичные дисциплинарные санкции. 

"Уполномоченный по правам человека Республики Карелия Александр Шарапов посетил вчера Дадина и выяснил, что Ильдара поместили в ПКТ (помещение камерного типа. - Прим. NEWSru.com) на шесть месяцев", - написала супруга активиста Анастасия Зотова на своей странице в Twitter. 

Позднее пресс-секретарь управления ФСИН по Карелии Виталий Фефелов сообщил журналистам, что Дадин и его сокамерник проведут по шесть месяцев поодиночке в помещениях камерного типа, передает РИА "Новости". "И на него (Дадина), и на сокамерника было наложено дисциплинарное взыскание на полгода. Сейчас Дадин содержится в помещении камерного типа", - пояснил представитель ФСИН. 

Фефелов также уточнил, что ПКТ предполагает размещение заключенного в одиночестве. По словам Фефелова, Дадин был помещен в ПКТ в рамках дисциплинарного взыскания "около недели назад".

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