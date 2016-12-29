Без сирийской "Аль-Каиды" перемирие будет неполным...

Сирийские повстанцы заявили в четверг, 29 декабря, что соглашение с правительством о режиме прекращения огня распространяется и на сирийскую "Аль-Каиду" - "Джебхат ан-Нусру" ("Джебхат Фатх аш-Шам"), запрещенную в РФ и не упомянутую в опубликованном Минобороны списке вооруженных группировок, присоединившихся к перемирию в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя сирийских повстанцев.

Перемирие, по словам источника агентства, коснется всех территорий, кроме находящихся под контролем запрещенного в РФ "Исламского государства" (ИГИЛ, ДАИШ).

Между тем, по сообщению сирийского государственного агентства SANA, соглашение о всеобъемлющем прекращении боевых действий "не распространяется на ДАИШ, "Джебхат ан-Нусру" и другие террористические организации, связанные с ними".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул: "Организации, которые не прекращают боевых действий, переходят в разряд террористических, и против них начинают действовать так же, как против ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры", на всей остальной территории".

В списке вооруженных группировок, опубликованном Минобороны, упомянуты семь группировок, участвующих в перемирии, которое начнется 30 декабря в полночь: "Фейлак аш-Шам", "Ахрар аш-Шам", "Джейш иль-Ислам", "Сувар аш-Шам", "Джейш аль-Муджахидин", "Джейш Идлиб" и "Ал-Джабхат аш-Шамия".

Представитель группировки "Джаиш аль-Наср" рассказал Reuters, что она ведет переговоры. "Соглашение должно контролироваться Россией и Турцией и включать в себя создание гуманитарных коридоров", - сказал он. Собеседник агентства добавил, что другая сторона хотела исключить бывший "Джебхат ан-Нусра" и осажденный пригород Дамаска Восточную Гуту из соглашения, но повстанческие группировки отказались.

Представитель повстанческой группы "Фастаким" Закария Малахифжи, который не присутствовал на переговорах, подтвердил, что перемирие исключает только районы, находящиеся под контролем "Исламского государства". "Повстанцы сказали, что соглашение не включает бывший "Джебхат ан-Нусра", но мы не можем отделить их, потому что контролируемые территории пересекаются", - отметил он.

Повстанцы, по его словам, согласились на три момента: о перемирии, о контроле со стороны России и Турции и о начале политического процесса после того, как режим прекращения огня продлится в течение месяца. Несколько других представителей повстанцев тоже подчеркнули это условие начала политических переговоров.

Мамун аль-Хадж-Мусса, член повстанческой Свободной сирийской армии и представитель "Сувар аш-Шам" заявил телеканалу Al Arabiya, что повстанцы попросили не исключать из перемирия ни одну группировку: "Недавно мы видели, как Алеппо был уничтожен из-за 200 бойцов из "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусры"). Для нас это основополагающее условие - ни одна группа не исключается, будь то "Фатх аш-Шам" или иная".

Путин и Эрдоган выразили удовлетворение договоренностями между сирийским правительством и оппозицией

Между тем президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили договоренности о прекращении огня по телефону и выразили удовлетворение. "В этом контексте подчеркнута важность предпринимаемых усилий по организации переговорного процесса в Астане", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

"Лидеры высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении и, в частности, отметили, что перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего ИГИЛ". "Были затронуты также некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", - сообщает пресс-служба Кремля.

Режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН распорядилась начать сбор и анализ доказательств преступлений, совершенных за время конфликта в Сирии, с целью упростить уголовные разбирательства в национальных или международных судах и трибуналах. Россия оказалась в числе 15 стран, голосовавших против. Также в ночь на четверг были обнародованы выводы расследования атаки на гуманитарный конвой в районе аль-Курба в сентябре: комиссия не смогла однозначно установить виновных, но указала, что, скорее всего, конвой атаковали сирийские или российские самолеты.

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