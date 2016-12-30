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Московский листок

Советник Путина готовит общественное мнение к отключению России от всемирной сети

Опубликовано 30.12.2016 в разделе комментариев 3

интернет кремль яндекс
Советник Путина готовит общественное мнение к отключению России от всемирной сети

Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что страна должна быть готова к тому, что ее могут отключить от мирового интернета, сообщает RT.

Вот как вы думаете, он идиот или прикидывается? Я думаю, что совсем не идиот...

В советское время ради возможности вести пропаганду на территории бывшего СССР западные страны размещали вдоль наших границ мощные радиотрансляторы, чтобы советские спецслужбы, устанавливавшие со своей стороны памятные всем "глушилки", не могли пресечь "голоса свободного мира".

А тут, обладая мощнейшим средством донесения до целевой аудитории практически любой информации, запад вдруг возьмет, да и отрежет себе эту возможность?

Кстати, в мире полно режимов, куда более конфронтационных по отношению к западу, и ничего, никому интерент не отключали. Наоборот, это авторитарные режимы ограничивают доступ граждан к всемирной сети.

Вот, собственно, о чем и слова "компьютерного гения" при персоне Путина - надо потихоньку готовить общественное мнение к отключению России от всемирной сети. И главное ведь он ясно сказал, что на взгляд васти достаточно для гражданина "встающей с колен": "Важно, чтобы в России продолжала работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети".

Все ясно? Можно дрочить в соцсетях, это никому не опасно. А вот электронные СМИ, которые бывает очень трудно поставить под контроль - не нужны. Телеграф, телефон, свежий номер "Российской газеты" - и достаточно...

В общем, остановите земной шар, я сойду...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Тупой написал 30.12.2016 00:29
Это просьба трудящегося Зюганова. Достаточно одной одурачивающей Правды.
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(без названия)
!!!TAKIJKLOPOVDAVLU!!!&&& написал 30.12.2016 00:21
Таки амеры - ребята те еще! Могут пойти на все, лишь бы России нагадить! Таки вот, если отключат интернет - как ебаныевротлибералыиправозащитники будут поллучать инструкции, методички, пособия по пропаганде и таки вредительству...
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(без названия)
Пантера написал 30.12.2016 00:18
Да..у них там похоже паника началась.Тень 17 года жутко пугает.
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