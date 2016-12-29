США высылают 35 российских дипломатов и закрывают два диппредставительства

США высылают 35 российских дипломатов и закрывают два российских дипкомплекса в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на враждебные действия против американских дипломатов в Москве, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американского руководства.

По словам этого последнего, российским дипломатам будет дано 72 часа для того, чтобы покинуть США. Доступ в два комплекса будет закрыт в полдень пятницы.

«Эти меры были предприняты в ответ на враждебные действия против американских дипломатов в России и действия, которые мы сочли не соответствующими дипломатической практике», - указал этот представитель Вашингтона.

- Высылка дипломатов вещь обычная, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Барнов. - Но вот закрытие диппреставительств, которые вообще-то считаются российской собственностью, пользуются правами экстерриториальности и неприкосновенности - это уже нечто новое. Раньше такие фокусы выкидывали какие-нибудь эксзотические режимы, а теперь вот "мировой гегемон" отметился. Видимо, оставшиеся три недели президентства Обама хочет использовать на всю катушку. Хорошо бы войну не объявил...