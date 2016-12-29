США высылают 35 российских дипломатов и закрывают два диппредставительства

США высылают 35 российских дипломатов и закрывают два российских дипкомплекса в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на враждебные действия против американских дипломатов в Москве, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американского руководства.
По словам этого последнего, российским дипломатам будет дано 72 часа для того, чтобы покинуть США. Доступ в два комплекса будет закрыт в полдень пятницы.
«Эти меры были предприняты в ответ на враждебные действия против американских дипломатов в России и действия, которые мы сочли не соответствующими дипломатической практике», - указал этот представитель Вашингтона.
- Высылка дипломатов вещь обычная, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Барнов. - Но вот закрытие диппреставительств, которые вообще-то считаются российской собственностью, пользуются правами экстерриториальности и неприкосновенности - это уже нечто новое. Раньше такие фокусы выкидывали какие-нибудь эксзотические режимы, а теперь вот "мировой гегемон" отметился. Видимо, оставшиеся три недели президентства Обама хочет использовать на всю катушку. Хорошо бы войну не объявил...
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... Василий(4).... написал 30.12.2016 00:24
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Не "российской" собственностью, а собственностью СССР. А путинский криминальный паханат на территории СССР - это просто гнойник, который ни де-факто, ни де-юре не являющийся правопреемником СССР.
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Некая "РФ" это коммерческая организация, зарегистрированная под номером DUNS - 531298725 компанией D&B в США, занимающаяся незаконным предпринимательство на территории СССР безо всяких правоустанавливающих документов.
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Если вы считаете, что этот криминальный гнойник является правопреемником СССР, то расскажите почему граждане СССР не имеют прежних гарантий, обеспечиваемых в СССР, а также расскажите, куда путинский криминальный гнойник заныкал вклады Советских граждан?
!!!TAKIJKLOPOV-DAVLU!!!&&& написал 30.12.2016 00:24
Пантера написал 30.12.2016 00:21
Кукс написал 30.12.2016 00:19
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Обаме нужен еще одни реальный миллион за миротворство - первый-то он "отработал", правда чужими руками. А тут само плывет... Впрочем как и оно само...
Анасзтаз написал 30.12.2016 00:17
ivan написал 30.12.2016 00:07
-++--++----++--++- написал 30.12.2016 00:06
Вашингтон закрывает две дипломатические миссии россии в Мэриленде и Нью-Йорке, которые, по мнению американских властей, использовались в разведывательных целях. Доступ российских дипломатов на территорию миссий будет закрыт уже в пятницу в 12 часов дня по местному времени. Дипломаты, объявленные персонами нон-грата, должны покинуть территорию США в течение 72 часов. Кроме того, ограничительные меры, обнародованные министерством финансов США, затрагивают 6 персон и 5 ведомств, среди которых есть ФСБ россии.﻿
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Среди попавших в список лиц значатся командование ГРУ: начальник ГРУ И.Коробов, а также его первые замы В.Алексеев и С.Гизунов. Также Минфин США упоминает И.Костюкова, называя его одним из первых заместителей главы ГРУ.
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корнхолио написал 29.12.2016 23:59