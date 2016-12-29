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Московский листок

США высылают 35 российских дипломатов и закрывают два диппредставительства

Опубликовано 29.12.2016 в разделе комментариев 8

сша посольство дипломаты
США высылают 35 российских дипломатов и закрывают два диппредставительства

США высылают 35 российских дипломатов и закрывают два российских дипкомплекса в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на враждебные действия против американских дипломатов в Москве, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американского руководства. 

По словам этого последнего, российским дипломатам будет дано 72 часа для того, чтобы покинуть США. Доступ в два комплекса будет закрыт в полдень пятницы. 

«Эти меры были предприняты в ответ на враждебные действия против американских дипломатов в России и действия, которые мы сочли не соответствующими дипломатической практике», - указал этот представитель Вашингтона.

- Высылка дипломатов вещь обычная, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Барнов. - Но вот закрытие диппреставительств, которые вообще-то считаются российской собственностью, пользуются правами экстерриториальности и неприкосновенности - это уже нечто новое. Раньше такие фокусы выкидывали какие-нибудь эксзотические режимы, а теперь вот "мировой гегемон" отметился. Видимо, оставшиеся три недели президентства Обама хочет использовать на всю катушку. Хорошо бы войну не объявил...



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Всего комментариев к статье: 8
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
... Василий(4).... написал 30.12.2016 00:24
<<Но вот закрытие диппреставительств, которые вообще-то считаются российской собственностью>>
====
Не "российской" собственностью, а собственностью СССР. А путинский криминальный паханат на территории СССР - это просто гнойник, который ни де-факто, ни де-юре не являющийся правопреемником СССР.
.
Некая "РФ" это коммерческая организация, зарегистрированная под номером DUNS - 531298725 компанией D&B в США, занимающаяся незаконным предпринимательство на территории СССР безо всяких правоустанавливающих документов.
.
Если вы считаете, что этот криминальный гнойник является правопреемником СССР, то расскажите почему граждане СССР не имеют прежних гарантий, обеспечиваемых в СССР, а также расскажите, куда путинский криминальный гнойник заныкал вклады Советских граждан?
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Re:
!!!TAKIJKLOPOV-DAVLU!!!&&& написал 30.12.2016 00:24
Фашистан - есть фашистан! Таки они боятся "Рашатудей", а бесноватые гав-нолики таки думают, что мы их, 3,1416-даров, таки бояться должны...
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(без названия)
Пантера написал 30.12.2016 00:21
Ничего себе..накануне Нового года и такое.Весьма странно
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Обама все-таки надеется оправдать звание последнего президента США
Кукс написал 30.12.2016 00:19
"Сообщается, что США запретят доступ российским дипломатам к представительствам в штате Мэриленд и Нью-Йорке с полудня пятницы. Американские власти также высылают из страны 35 российских дипломатов в течение 72 часов."
.
Обаме нужен еще одни реальный миллион за миротворство - первый-то он "отработал", правда чужими руками. А тут само плывет... Впрочем как и оно само...
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вобще-то неплохо б спросить чувака который постоянно матерится и дебилами всех обзывает
Анасзтаз написал 30.12.2016 00:17
сколько наших дипломатов постоянно живут заграницей и какими такими сверхзадачами обусловлено их такое их колличество.
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Re:
ivan написал 30.12.2016 00:07
в штатах торчат сотни детишек нашей блататы и чинуш с дипкорочками на полном гособеспечении. нихрена ничего не делают, ну разве что раз в месяц пишут никому не нужный отчет. поддерживаю почин...
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(без названия)
-++--++----++--++- написал 30.12.2016 00:06

Вашингтон закрывает две дипломатические миссии россии в Мэриленде и Нью-Йорке, которые, по мнению американских властей, использовались в разведывательных целях. Доступ российских дипломатов на территорию миссий будет закрыт уже в пятницу в 12 часов дня по местному времени. Дипломаты, объявленные персонами нон-грата, должны покинуть территорию США в течение 72 часов. Кроме того, ограничительные меры, обнародованные министерством финансов США, затрагивают 6 персон и 5 ведомств, среди которых есть ФСБ россии.&#65279;
.
Среди попавших в список лиц значатся командование ГРУ: начальник ГРУ И.Коробов, а также его первые замы В.Алексеев и С.Гизунов. Также Минфин США упоминает И.Костюкова, называя его одним из первых заместителей главы ГРУ.
.
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вообще-то в документе шла речь о закрытии двух
корнхолио написал 29.12.2016 23:59
"развлекательных комплексов принадлежащих правительству РФ". ХЗ что за развлекательные комплексы у нашего правительства в стране вероятного противника, но то что выслали аж 35 наших бездельников из штатов - новость оч даже хорошая. Вообще непонятно что такая арава наших так называемых дипломатов там делала и сколько их вообще там.
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